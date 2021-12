Camela y su tecno rumba «trabajada con pasión» aterriza en el Auditòrium

En la semana de su estreno, Ángeles Muñoz y Dioni Martín consiguieron que Me metí en tu corazón fuera el disco más vendido en España. Y es que, pese a haber despachado más de siete millones de copias de sus álbumes, aún hay quien no se toma en serio a Camela, ni a su cuarto de siglo de carrera. «Ya son casi veintiocho años», me corrige Ángeles. Una carrera en la que pueden presumir de haber inventado un género: la tecno rumba. Un sonido personal e identificable que en los 90 pulverizó todos los registros de ventas de cassettes –y no solo en gasolineras–. Sus increíbles números, siempre al margen de la industria musical, han conquistado a un público sorprendentemente fiel, que puede disfrutar de su banda de cabecera este domingo en el Auditorium de Palma, a partir de las 21.30 horas.

Reconocen que les aburre hablar de la pandemia, «sabemos que en esta época nada es fácil, pero no hace falta regodearse, hay que tener fuerza y poner entusiasmo para salir todos juntos adelante». El dúo madrileño ha hecho de la sencillez su modo de vida. Y eso que, además de vender discos como rosquillas, son capaces de realizar proezas como atravesar el charco y plantarse en pleno Santiago de Chile frente a miles de aficionados que, ansiosos por ver de cerca a sus ídolos, colapsaron la ciudad. O aquel verano que superaron en ventas a las Spice Girls en España. Gestas de este calibre les han hecho grandes, aunque para Dionisio Martín, Dioni, cincuenta por ciento del dúo Camela, la clave está en «trabajar con constancia y pasión». Con esa humildad que transmite cercanía, Camela sigue llegando al corazón del público, que abarrota sus conciertos. Pero no es el único argumento que le conecta con ellos, también la fidelidad al sonido original que, aunque con el tiempo se ha actualizado, su sonido sigue siendo el mismo, «son canciones que están muy trabajadas», asegura Ángeles. «Luego es el público quien lo convierte en un tema para siempre o no», matiza su compañero. Gira Aseguran que a la conclusión de esta gira que les está llevando por las salas y teatros del país se encerrarán para grabar nuevo material, «esperamos que salga disco en primavera». Dioni adelanta que el amor será el gran tema al que le cantarán sus nuevas canciones, «es lo que marca nuestra vida», concluye.