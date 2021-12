«La veu sàuria», una ópera mallorquina para dar voz al hombre desde la mujer

La compañía mallorquina «Diabolus in Musica», con el barítono Pablo López y la soprano Maia Planas a la cabeza, se ha lanzado a un auténtico «reto» que verá la luz el próximo 10 de diciembre en el recientemente renovado teatre Principal d’Inca. Se trata de la representación de La veu humana, de Francis Poulenc con libreto de Jean Coctaeu, pero esta voz no llega sola, sino que lo hace acompañada de La veu sàuria bajo el programa doble Les voix. Los dos cantantes, López y Planas, explican que querían «cantar esta obra de Poulenc», pero no les convencían las piezas que suelen acompañarla. «Al tener una duración de 40 minutos suele quedar un poco corta como programa, pero las obras que suelen ir con ella no nos interesaban ahora». Fue entonces cuando surgió un de esas ideas geniales que, de seguirla hasta el final, implica muchísimo trabajo: «Nos dijimos: ¿y si creamos una ópera nueva dándole voz al hombre del mismo modo que la de Poulenc le da voz a la mujer?».

Fue así como se pusieron manos a la obra con Israel Solà, director de la compañía La Calórica, y con Mariona Vila, compositora, y Anna Llompart, libretista. Se dio de esta forma una curiosa circunstancia: «En la original, dos hombres, Poulenc y Cocteau, ponían voz a una mujer. Ahora, dos mujeres le ponen voz a un hombre». Y es que, si la obra original narra una llamada telefónica de una mujer a un hombre con el que ha tenido una relación hasta hace poco, en esta segunda ópera tenemos a un hombre que, en su monólogo, habla sobre su propia visión de la relación con las mujeres y se pone frente a frente a la «mochila que todos llevamos». Planas explica que es «un texto feminista, pero desde la mirada de hombre que cree en la igualdad, pero lleva sus prejuicios como todos». Cartel promocional del programa Les Voix Vídeo Además, Tonina Matamalas es la encargada de realizar el videoarte que acompaña la acción, y que se «incorpora a la función», mientras que Magí Garcías colabora al piano por primera vez. En definitiva, se trata de la primera ópera mallorquina (con aportación catalana) de los últimos años y que, además, está escrita en catalán. Cuenta, según sus responsables, que tiene «a su vez una gran vocación internacional para llevar el nombre de la Isla fuera», aunque, por lo pronto, su estreno será en el Teatre Principal de Inca, para luego pasar por Andratx y, en mayo, estar en la Temporada d’Òpera del Teatre Principal de Palma. Para López es «la mayoría de edad de la compañía, que ahora cumple cinco años, pero también como intérpretes porque es una dificultad enorme», y sirve para conectar las dos óperas desde una relación entre sus protagonistas que es «metafórica», aunque con muchos «puntos de unión» que permite tender un diálogo sutil y con algún toque humorístico que pretende, a su vez, dar voz al hombre, desde la voz de la mujer.