Como dice la expresión latina: totum revolutum (todo revuelto), el nuevo libro de Climent Picornell recoge todo un puñado de estampas, miradas o apuntes que han ido cogiendo forma con el tiempo y que han derivado en una obra «inquietante» por el tono negativo de sus textos. Este reciente ejemplar, editado por Ifeelbook, se presenta hoy, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de Can Sales. «Fui la primera persona en sacar un libro con Ifeelbook. Este nace de la intención de volver a escribir y qué mejor que con ellos», aclara Picornell, que define su nuevo volumen como un conjunto de «estampas» que tenía guardadas.

Picornell, autor también de Palma, crónica sentimental, reconoce que «esta obra es muy distinta a todas las que he hecho antes, no se parece en nada a las demás». Y es que, este trabajo se caracteriza por su mirada pesimista, negativa e inquietante. «Cuando acabé de reunir todos los fragmentos me di cuenta que el alma del ejemplar era de color gris. Hablo de temas como la muerte, la peste, homofobia, indigencia, suicidios, sida, cáncer, desamor y un largo etcétera», explica. Eso sí, admite que «solo encontré un tema positivo en todo el libro, pero quiero que la gente lo descubra por su propia cuenta».

El tomo se compone de 110 textos, todos enumerados, pero que «no tienen ninguna conexión entre ellos», según Picornell. «Muchos de los relatos son historias autobiográficas y otras son escenas urbanas que me han inspirado mucho», asegura. Dentro de todas esas «estampas» se pueden encontrar inicios de narración corta. «De este volumen puedo hacer una o dos novelas cortas», afirma el autor. Por el momento, de cara al año que viene tiene varias ideas pensadas. «Tengo recopilados todos los artículos que publico en este periódico. Este será el último libro sobre la Mallorca profunda porque ya no existe», concluye.