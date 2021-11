Fito & Fitipaldis se detendrá en Son Fusteret en junio de 2022 con su gira de regreso

Fito & Fitipaldis regresa a su hábitat natural, la carretera. Su nueva gira, que en esta ocasión lleva por título Cada vez cadáver, devuelve al incombustible Fito Cabrales y los suyos a los escenarios, en los que materializarán uno de los regresos más esperados por el público. Por el momento ya son 21 las fechas cerradas, entre ellas la que le acercará a Son Fusteret (Palma) el 23 de junio del próximo 2022. La gira de Fito & Fitipaldis arrancará algo antes, el 12 de marzo, en el Palacio de los Deportes de Santander, siendo el punto de partida que les llevará a recorrer diferentes puntos de la geografía nacional hasta recalar en Ciutat. Morgan ha sido el conjunto seleccionado por el músico vasco para abrir sus conciertos, el cuarteto madrileño está presentado su nuevo trabajo, The River and The Stone.

Los fans de la banda podrán disfrutar del nuevo LP de Fito & Fitipaldis, Cada vez cadáver, publicado el pasado 24 de septiembre y que ya está considerada una de las entregas más honestas y sinceras del artista. En sus primeros meses en circulación, el octavo álbum de la banda está despachando una media de 10.000 copias a la semana. En su interior se hallan diez cortes que repasan con sinceridad y desparpajo la poesía rugosa de la calle, incorporándose a la larga lista de éxitos de un músico menudo y autodidacta que aprendió a tocar la guitarra por tesón, escuchando discos de Rory Gallagher y Rosendo.