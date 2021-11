La coreógrafa y bailarina Mariantònia Oliver, en colaboración con el Teatre Principal de Palma, ha recuperado su espectáculo La Contínua 18 años después. Oliver ha «revisitado» esta propuesta junto a la también bailarina Catalina Carrasco y el músico Jaume Manresa y le ha llevado a platearse «qué pasa cuando el tiempo pasa».

Esta semana la compañía ha realizado una residencia técnica en el Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor y este mismo viernes por la tarde se celebrará una muestra pública en este mismo escenario a las 20.00 horas. Por su parte, el Teatre Principal de Palma acogerá el montaje del 19 al 21 de noviembre. Para llevar a cabo este proyecto, se han hecho residencias artísticas en EiMa Creació (Maria de la Salut), L’Animal a l’esquena (Girona) y Azala Espacio (Álava).

«Revisitar un espectáculo de hace 18 años me obliga a repensar quién soy hoy. Como cuerpo comprometido con la escena, reapropiarme de la pieza La Contínua me lleva a plantearme qué pasa cuando el tiempo pasa: qué me pasa a mí, qué le pasa a quien se me cruza y qué le ocurre a nuestras intimidades. En este punto las autonomías necesitan compañía. La transformación de un solo en una pieza colectiva nos ha llevado a un diálogo en torno a la intimidad», apunta Oliver.