Marcos Cabotá: «Bruce Swedien ha sido en la música lo que Spielberg es en el cine»

El cineasta Marcos Cabotá es un gran admirador de Michael Jackson. Esa pasión por su música y su profesión cinematográfica tenían que fundirse alguna vez y de alguna manera. Y Sonic Fantasy lo reúne todo. Su nuevo documental presenta a Bruce Swedien, el hombre que hay detrás del disco más vendido de la historia y que revolucionó la industria, Thriller. Un proyecto con un sinfín de historias y anécdotas sobre la figura de Michael Jackson y su arte musical que se estrenará este jueves 28 de octubre dentro del Evolution! Mallorca Film Festival, en la Sala Augusta, a las 20.15 horas.

Tu admiración por Michael Jackson es conocida, pero, ¿cuando surge la idea del filme?

—Desde que comencé mi carrera profesional la eterna pregunta era: ‘¿Cuándo vas a hacer algo sobre Michael Jackson?’ No sabía muy bien qué hacer porque es un campo muy abierto y de pronto en un viaje con unos amigos en Niza, en 2017, surgió la idea. Yo sabía quién era Bruce Swedien, contactamos con él y vimos que había una historia por contar.

Además, es una historia con Michael Jackson como elemento principal, algo personalmente importante para usted.

—Claro. He tenido la suerte de poder coincidir y hablar con él en algunas ocasiones, y me pareció un tío muy distinto a lo que pintan sobre su figura. Además, para este trabajo he entrevistado a personas muy cercanas a su vida y ninguno me dijo ni una sola palabra mala de Michael Jackson.

Hablemos de Bruce Swedien, una figura imprescindible en la música.

—Se lo digo: Bruce Swedien es Dios en la música. Le preguntas al mejor cantante vivo de la actualidad y te dirá que es el mejor ingeniero de sonido.

En el documental se le define como ‘el hombre que cambia las reglas del sector musical’.

—Y tanto. Swedien, antes de que naciera Michael Jackson, decide que va a grabar con dos micrófonos porque consideraba que la música debía escucharse en estéreo. Evidentemente las discográficas no querían gastar dinero y él mismo compraba uno para grabar con dos. Y fíjate ahora cómo se hace. Desde el día uno, este genio empieza a cambiar cómo escuchamos y cómo se graba la música.



Si tuviese que compararlo con un director de cine, ¿quién sería?

—Para que la gente lo entienda con un nombre propio y conozca su nivel, sería en la música lo que Spielberg es en el cine.

En la portada de la web de Sonic Fantasy figura esta cita: ‘A veces necesitas esperar para que algo especial suceda...’.

—Yo no soy creyente, pero el tiempo que estuve en Los Ángeles con la gente que hizo ese disco, todos coincidieron en que algo sobrenatural sucedió. Me refiero a algo divino que entró en la sala. Hubo un momento en que se atascaron en la producción del disco y ese fenómeno divino hizo que siguiera adelante.

¿Cuál fue la mayor complicación realizando este proyecto?

—Bueno, la parte más difícil ya sabíamos cuál era y estábamos listos para ello: Los derechos de la música para el documental. Sabía que no los íbamos a tener y desde un primer momento preparé la película para que el espectador no necesitara escuchar la música durante el filme.

¿Cómo fue contactar con el extenso reparto de la película?

—Muy sencillo. Cuando vieron la idea que teníamos fueron sumándose uno a uno y nos ponían facilidades. Una de las cosas más espectaculares fue filmar en los WestLake Studios de Los Ángeles, donde se grabó Thriller.

Supongo que le habrán contado muchas historias sobre Michael.

—Muchísimas. Swedien me contó una que me impactó. Me dijo: «Michael era el único artista que grababa las canciones en una sola toma. En toda mi carrera ha sido el único que no ha desafinado ni una sola nota. Llegaba tres horas antes al estudio para calentar la voz y si a las 12.00 empezábamos a grabar, a las 12.05 ya teníamos la canción».

Hablando de fechas cercanas, Sonic Fantasy se estrena este jueves en el Evolution! Mallorca Film Festival, en ‘casa’.

—Sí, nos parecía muy lógico. Es un proyecto mallorquín y ya estuve en su primera edición. Además, hace varios años gané uno de sus premios con un cortometraje. Me gusta mucho el carácter internacional que tiene el festival. Tengo mucha gente del equipo y amigos que lo querían ver y creo que es ideal para empezar su recorrido.

¿Cuál será ese recorrido?

—Al ser una película de carácter internacional y sin haber nada cerrado, espero que recorra distintos festivales de todo el mundo. De hecho, para Los Ángeles ya hay varias cosas planeadas.