«Para mí es un orgullo que mi primer concierto sea por una causa solidaria y en casa». Así empieza la entrevista con Antón Cortés, el pianista gitano mallorquín de 14 años, que actuará el sábado 30 de octubre a las 20.00 en el Palau de Congressos con motivo del I Festival Aspanob a beneficio de la asociación. Para esta cita contará con la compañía del reconocido cantautor flamenco Duquende y de diversos artistas como Kiko Carmona, Toni Cuenca, Jorge Cortés o el bailaor mallorquín Rapico, entre otros.

El joven pianista se dio a conocer por su éxito en Got Talent o por quedar segundo en el prestigioso certamen flamenco Cante de las Minas donde hizo historia. «Todo este éxito y reconocimiento lo llevo muy bien. No me ha cambiado mi forma de ser», reconoce Cortés. Suya fue la decisión de que su primer concierto fuese por una causa solidaria. Y así será. «Quiero poder ayudar a estos niños que lo pasan mal y aportar mi granito de arena. Para mí es un placer que me permitan actuar y demostrar de esta forma mi arte», agregó.

Al ser su primer concierto, Antón Cortés quiso poder estructurar y elegir los músicos de su espectáculo Manantial. «Sin duda, del panorama actual si tuviese que elegir a un artista para subir al escenario, hubiese elegido a Duquende. Es un sueño», aseguró.

El joven, que aprendió a tocar con un teclado de juguete e interpreta las piezas de memoria, lo tiene muy claro. «Yo no me considero nada. Seré un aprendiz toda mi vida». Y también lo tiene claro su círculo cercano. «Lo importante es que siga formándose como persona, sin prisa. Queremos que viva todo a su debido tiempo y tenga la vida de un niño», confirmó su familia.

El talento mallorquín, el flamenco y la solidaridad se unen por una buen motivo. La causa solidaria bien lo merece y desde la organización remarcaron que «la gente disfrutará de un espectáculo de altísimo nivel y aportará para una causa solidaria. La COVID-19 ha sido un palo duro para esta asociación. Ojalá que con la apoyo de la gente podamos ayudar a las familias». Para ello, las entradas, disponibles en la página web y de manera presencial en El Corte Inglés, son donativos a partir de 15 euros y además se puede colaborar donando directamente a la asociación Aspanob.