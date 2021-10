Rafa Forteza, premiado en una feria Estampa con fuerte presencia isleña

Rafa Forteza fue galardonado este jueves en la feria internacional de arte contemporáneo Estampa de Madrid. El pintor y escultor recibió el Premio Enate-Estampa Arte Compartido de manos de un jurado compuesto por Lola Durán, Rosina Gómez Baeza, David Barro y Ana Gallego. El artista, que se mostró «emocionado y muy agradecido» por recibir este galardón, no fue el único mallorquín presente en esta cita. Galeristas y creadores de la Isla se instalaron ayer en la 39 edición de este evento, que afrontan con «optimismo». Este programa, que se inauguró ayer y se podrá visitar hasta el domingo, busca consolidar a sus participantes con la asistencia de numerosos coleccionistas internacionales.

La presencia isleña, de las más importantes en los últimos años, está conformada por los galeristas Pep Llabrés y Xavier Fiol, que repiten estand conjunto; Fran Reus; Baró y L21; y los artistas Albert Pinya, en la madrileña Gärna Art Gallery y el citado Forteza, en Ponce + Robles.

La propuesta de Llabrés y Fiol es Fábrica de deseos. «Las piezas son joyas, objetos de deseo para el espectador», señalan ambos galeristas, con los que ya han contactado dos museos interesados en los trabajos de su estand. En éste comparten paredes Robert Ferrer, Aina Albo, Sandra Val, Santiago Villanueva, Carlos Cartaxo, Iván de Menis, Avelino Sala y Mathijs Siemens con sus últimas obras.

Mientras, Fran Reus reúne en su espacio al mallorquín José Fiol y a Albert Jaramillo. El primero exhibe las piezas Beautiful losers, basada en la película italiana El jardín de los Finzi Contini; Impossibility of portraying the idol, sobre Kurt Cobain y su lado más cálido; y Alone in the dark, sobre una creadora noruega en Sicilia. «El proyecto se llama Fell on black days y parte de la melancolía hacia la oscuridad, aunque permite entrever un halo de esperanza», afirmó Fiol.

Al otro lado del pasillo está el proyecto de la galería L21 con los artistas Jordi Ribes y Alejandro Leonhardt. «El primero tiene lista de espera para adquirir sus cuadros. Aquí presentamos sus esculturas que se asemejan a Pluto. En cuanto a Leonhardt, mostramos sus ‘juntas de vecinos’ elaboradas a partir de pedazos de paredes de edificios coloniales en Santiago de Chile», explica su coordinadora, Esmeralda Gómez.

Extensión

También cerca se abre el espacio de la galería Baró, inaugurada en Palma el pasado mes de junio. Su responsable, Sara G. Arjona, explica que junta a un joven creador con otro más consagrado, como una extensión de la actual exposición que acoge en la Isla. Así, exhibe piezas de Sidival Fila y Óscar Abraham Pabón. «Acudimos a Estampa para dar a conocer la galería», indica.

Finalmente, Albert Pinya ofrece sus últimos trabajos en el estand de Gärna Art Gallery. Ayer ya vendió una de las cerámicas realizadas junto a Català Roig. Además, importantes coleccionistas se interesaron por uno de sus cuadros de gran formato parecidos al que vendió en la pasada feria Urvanity a la Fundación Masaveu. Igualmente muestra pinturas de menor formato dedicadas a Franco Battiato, a la fiesta y al amor.