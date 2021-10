El lujoso hotel Can Bordoy, ubicado en el Casc Antic de Palma, se ha convertido en un plató de cine para acoger el rodaje de la serie de IB3 Sicília sense morts, producida por Nova Producciones y que cuenta con la participación de TV3, À Punt y Filmin. Can Bordoy se encuentra precisamente cerca del Consolat de Mar, que ha sido uno de los escenarios principales de esta filmación en los últimos días en el despacho de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Según explica Diego Pérez, coordinador comercial de Can Bordoy, el hotel sirve de «casa elegante» para la ficción basada en la novela homónima de Guillem Frontera. Este es justamente el estilo que representa esta «grand house» que abrió sus puertas en 2018.

«Cada habitación es diferente y te permite viajar en el tiempo, como si se tratara de una burbuja. Sin embargo, a la vez, contiene tecnología que se esconde en los rincones del dormitorio, como por ejemplo la televisión que está dentro del espejo o el baño japonés», matiza. Para Can Bordoy, afirma Pérez, «es una gran oportunidad para que nos conozcan más».

Lara Martorell y Pons, filmando una escena de la serie ‘Sicília sense morts’.

Desde la producción detallan que han elegido esta localización para acoger los encuentros entre el presidente del Govern, José Antonio Bergas (Fèlix Pons) y su amiga Cecil (Lara Martorell). Es el conseller de Presidència de Bergas, Miquel Bassa (Lluis Marquès), el que ofrece este discreto lugar al presidente que está pasando un mal momento. Por ello, Can Bordoy es un escenario ideal, pues no es un hotel al uso, sino que podría tener el aspecto de un apartamento lujoso. Sobre el personaje de Cecil, Martorell, conocida por sus papeles en Servir y proteger y Veneno asegura que «es una mujer que no es para nada lo que parece». «Es muy inteligente y hará todo lo que sea necesario para conseguir tener la posición con la que siempre ha soñado», añade. Asimismo, afirmó que está muy contenta y agradecida por formar parte de este proyecto tan «apasionante» y trabajar «en casa».

Sicília sense morts consta de ocho episodios y está dirigida por Lluís Prieto y Joan Fullana.

El actor Fèlix Pons, durante un ensayo en una de las habitaciones de Can Bordoy.

El elenco está encabezado por Pons y Pep Tosar y lo completan, además de los citados Marquès y Martorell, Mar Fiol, Blai Llopis, Xim Vidal, Alexandra Prokhorrova, Ruth Llopis, Álvaro Baguena, Àngels Bassas, Anatoly, Salvador Oliva, Carlos Lecha, Santi Pons, Xisco Segura, Pedro Vitory y Joan M. Pascual.