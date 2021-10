«Detrás de toda la magia, las varitas y los conjuros, lo importante de Harry Potter son los sentimientos y cómo se ayudan unos a otros. La fidelidad entre ellos es lo que te conquista». Lo explica el periodista Toni Escanellas, de IB3, quien está trabajando actualmente en un libro con Dolmen de un estilo diferente. Quizá, de los pocos que todavía quedan por explorar el universo Potter. Se trata de un ensayo a modo de guía de lectura que, desde la filosofía, y sustentado en el trabajo periodístico, «encauza todo y explica qué hay detrás» de las hazañas de los aprendices a magos.

Todo nació, como no podía ser de otra manera, por la faceta de padre del propio Escanellas y la sana competencia con los hijos. «Con los niños hemos visto las pelis insistentemente y al final nos íbamos enganchando hasta el punto de que una vez, jugando al Trivial de Harry Potter, mi hija me daba palizas, así que empecé a empollar para ganarle».

Informal

Es entonces cuando Vicente García, de Dolmen, le pregunta por casualidad por el tema y tras una reunión informal «salí con esta idea de hacer un libro de ensayo donde poner todo lo que estaba aprendiendo y más».

Actualmente, el libro está al «75% por la parte de maquetación sobre todo porque no es fácil hacer un libro atractivo como todo lo que se ha hecho de Harry Potter ya que tiene su estética clara y propia».

Eso sí, lo que sí tenían claro es que «no podíamos dar cualquier cosa porque la gente que se compra una guía de lectura de Harry Potter quiere algo profundo, no cualquier cosa», por lo que entra «la parte periodística». En esta labor, Escanellas se empapó de «contenidos de todo tipo: entrevistas, wikis online, etcétera». Todo para «elaborar la parte que me interesa».

Y esta no es otra que «detrás de toda la parafernalia de la magia y tal, es una historia de abusos en el colegio y de una amistad inquebrantable, la importancia de tener un círculo y la autosuperación personal. Tener una familia de verdad. Esos valores son lo realmente importante de la historia». Todo ello está envuelto en una «cajita que es el universo mágico de Harry Potter, que es fenomenal», detalla el periodista.

Mágicas

Y no, no es necesario ser filósofo ni tampoco quedan exlcuídos los muggles (personas no mágicas) a la hora de abordar este futuro título, sino que va dirigido a aquellos que quieran «saber algo más sobre el mundo que creó J. K. Rowling».

Todo, además, salpimentado con la filosofía. «Yo soy de formación filósofo y esta te ayuda a encauzarlo todo, y es posible ver rasgos de filosofía en la forma en cómo cuenta la historia Rowling», lo cual termina de estructurar un trabajo con varias vertientes.

La idea es que el libro esté listo para Navidades y hacer, así, una presentación en esas fechas, aunque todavía hay muchos flecos por cerrarse. En cualquier caso, Escanellas ya ha iniciado su propio camino hacia la Plataforma 9 y tres cuartos e invita a todo el mundo a subirse a este nuevo expreso a la escuela de Hogwarts.