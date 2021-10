Javier Tolentino, cineasta: «La cultura en Irán es censurada porque la consideran una amenaza»

El periodista, crítico de cine y cineasta Javier Tolentino presentará este jueves 7 de octubre a las 20.30 horas en Multicines Manacor su película Un blues para Teherán. Esta proyección se encuentra dentro del programa de Cinemaclub 39 escalons que ha iniciado un proyecto semanal del mejor cine de autor cada jueves en Manacor. Además, al finalizar el pase habrá un coloquio con el mismo Javier Tolentino.

El director afirma que «la crítica ha ido mucho mejor de lo que esperaba. Es mi primer trabajo y, a pesar de que soy crítico de cine, esperaba que no le dieran tanta importancia a este filme. La verdad es que estoy muy contento con el apoyo recibido».

La película muestra diferentes rostros de un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. La censura, la cultura, la música y su gente son las herramientas que Erfan Shafei, un joven iraní, utiliza para hacernos descubrir un país tan misterioso como culto.

«No es fácil ir allí. Estuvimos un año y medio para conseguir el visado y los permisos para grabar en el país. Una vez allí la gente es muy respetuosa pero sí que a las autoridades les resulta extraño», agrega.

La censura es muy potente y Tolentino ha reflejado partes de su cultura que se encuentran perseguidas por el gobierno. «La cultura que no es afín al gobierno es censurada porque la ven como una amenaza. Por ejemplo, las mujeres no pueden cantar solas y eso lo he plasmado».

Sobre esa persecución declara que «la gente se cree que solo en estos sitios hay censura y no es así. En Francia, Italia, España y en el resto de países europeos también hay censura, aunque a otro nivel. Aquí nuestra censura es el mercado».

El rechazo de la Europa occidental hacia esos países sigue vigente y Tolentino asegura que «muchos creen que la gente de esos países son enemigos y no lo son. Parte de nuestra cultura viene de ellos, no estamos tan alejados como creemos».

Este primer trabajo le ha aportado mucho «personalmente». «Ir allí evidentemente te cambia. Pero no por ser Irán. Cada viaje que haces, hasta uno de estudios con el colegio te aporta cosas con las que te quedas para el futuro y para ti».

De cara al futuro, Tolentino no quiere que este sea su único largometraje. «La verdad es que tengo algunos proyectos en marcha, pero no puedo decir nada. Quiero seguir trabajando y aprendiendo», concluye.