La Tour Liffee del rapero Delaossa (Málaga, 1993) aterriza en la Isla para inaugurar el festival El Nou Escenari. El espectáculo, que promete «calar bien dentro al público», tendrá lugar el viernes 8 de octubre, a las 18.00 horas, en el Visit Mallorca Estadi. Asimismo, en esta primera cita del festival también actuará la artista Natty Peluso (Argentina, 1995).

Dani Martínez de la Ossa, más conocido como Delaossa, siempre tuvo claro que su futuro estaría ligado a la música urbana. Así, lo que comenzó como una hobby «para pasar el rato con los amigos» ha acabado posicionándole en el podio del verso español. «Cuando mi madre me preguntaba porque no estudiaba yo le decía que iba a vivir del rap», confiesa el malagueño. Además, comenta que su carrera ha sido un proceso escalonado aunque no siempre ha sido fácil. «Muchos años invertidos. Muchos años de no ganar nada a cambio. Hasta ahora. Ahora he visto color», destaca.

Fue en el año 2019 cuando Delaossa se presentaba al mundo con su primer trabajo discográfico, Un perro andaluz. Con su barrio por bandera, sorprendió al público con sus letras humildes y sinceras, hasta conseguir el Disco de Oro con La Placita. «La clave de este tema es que los acordes de guitarra enganchan y, además, habla de nosotros como equipo, ni amor ni ‘pibas’», detalla el artista. Con este álbum, el rapero giró por Latinoamérica, lo que afirma que le «catapultó».

Su segundo elepé, La Tour Liffee, apareció en 2020 para reafirmar su presencia en el panorama con grandes éxitos con temas como Veneno, Por nosotros o Aleluya, lo que ha provocado que este último año haya sido un «disparate» para el rapero. «Cuando escribí Veneno no sabía lo que estaba haciendo y ha sido muy potente», matiza. El single, que cuenta con 9,2 millones de visualizaciones en YouTube narra un «amor tóxico», una historia que «todo el mundo ha hecho suya». «Por culpa de las redes sociales hemos romantizado este tipo de relaciones», se lamenta.

«Mi música cuenta mi historia», comenta el autor. Estos últimos meses, Delaossa ha lanzado varias colaboraciones que han conseguido grandes números como Me has dejado, junto con Nicki Nicole, o Raices, con Recycled J. Estas canciones han levantado ampollas entre algunos fans que creen que está dejando de lado el «rap clásico». Sin embargo, Delaossa tiene claro que sus letras evoluciona con él, exagerando que si esto no pasara se «moriría». «No puedo adelantar nada pero vienen cosas muy grandes que nadie se espera», concluye.