El director Rafa Cortés rueda con Vicky Luengo su nuevo cortometraje, 'Fiona'

Desde el pasado martes 7 de septiembre se está rodando en Banyalbufar el cortometraje Fiona, de Rafa Cortés.

Se trata de un nuevo filme con el que el director de Yo, que fue distinguido con una mención especial del jurado en el Festival de Málaga en 2007– regresa a la ficción.

El cortometraje, además está protagonizado por la reconocida actriz mallorquina Vicky Luengo, que saltó a la fama con la serie Antidisturbios y que acaba de estrenar la película Chavalas. También forma parte del elenco Enric Auquer, que aparece en las series Sky Rojo y Vida Perfecta y que ganó el Goya al Actor Revelación por Quien a Hierro Mata. Asimismo, participa un actor internacional cuyo nombre todavía se desconoce. Firma la producción A Name Like This.