Después de 8 años de residencias artísticas independientes en Can Timoner y Sa Talaia y 8 años de Festival, s´Illo abre una vez más cartel de un festival genuino en la escena profesional independiente, experimental y de investigación que conecta compañías baleares con el panorama latinoamericano. Permite el estreno y muestra de trabajos por terminar con un feedback con el público.

Ciertamente, todo es posible gracias a las aportaciones de la gente del pueblo y las empresas que participan en el crowdfunding abierto para pagar los gastos de viaje nacional y dietas de las cías. de fuera de Mallorca, así como los 500 euros del ganador del premio del público 'La Teta Premium'. Este año son patrocinadores del Festival el Magatzem de Ca sa Muda, la Unitat Integral del Peu de Palma, la plataforma de formadores escénicos Intelsoul y la empresa de material audiovisual Online, entre las más de 20 empresas colaboradoras.

De otro lado la fundación del Teatre Principal de Palma ha decidido apoyar a 3 de las 21 residencias artísticas anuales de Sa Talaia desde el año pasado, que pueden mostrar sus trabajos en el Festival s´illo así como con el resto de residentes del centro de residencias más antiguo de baleares en escénicas.

De las residencias realizadas con el apoyo del T. Principal de Palma veremos:

—El estreno Co-In en su versión larga, de la cía. mallorquina Gla inagugurando el Festival de este año el próximo sábado 28 de Agosto en el Teatre Principal de Santanyí;

—Podremos escuchar el 2 y 3 de Octubre por primera vez en el Teatre Principal de Santanyí el texto creado en residencia Pell de Sargantana de Àlex Tejedor, que será leído por Rodo Gener, Laura Andújar, el mismo autor Àlex Tejedor y dirigido por Jeroni Obrador, lectura dramatizada patrocinada por la regiduría de cultura de Santanyí y será el 2 y 3 de Octubre del 2021.

En Diciembre, casi cerrando el Festival la lectura del texto Fetge Inclòs del dramaturgo Miquel Mas, e interpretado por Guiem Juaneda.

De las residencias apoyadas íntegramente por Sa Talaia, podrán verse tres estrenos:

—Hablando con el Silencio de Cristina Francioli el sábado 4 de septiembre.

—El espectáculo para un solo espectador Corpus les polítiques del tacte de la Cía. Sota la pell. El domingo 12 de Octubre, que va acompañado de un Taller para aprender a representar la función también. Siendo el público, quien decide si ser actor o espectador.

Y L’Última mort de Marta Cincinatti de Miquel Mas el 19 de diciembre, cerrando el Festival.

—El domingo 11 de Septiembre I love you Maria de Luisa Fernanda Vergara, Colombiana. En Sa Talaia.

—El 7 y 8 de Octubre Grisel, no te olvides de mi de la cía. DTBA, Argentina. En Sa Talaia.

—El 22 y 23 de Octubre Caminar de la cía. México/Mallorquina No Crecerán las lechugas. Un espectáculo que será fruto de la residencia artística en Sa Talaia. (Estreno) Teatro de Calle.

el 29 y 30 de Octubre Say no more de la cía. La Fulana Teatro, Chile. En el Teatre Principal de Santanyí.

La organización quiere destacar la desprogramación de Sueño profundo de la argentina Daniela Lozano por motivos de geopolítica COVID, y denunciar que no se puede viajar con Sputnik ni con la vacuna china, sin hacer cuarentena y eso ha impedido la realización del espectáculo a principios de setiembre.

De los espectáculos Nacionales se podrá ver a Cristina Celada de Barcelona con la performance Video playlist feminismo el 10 de Septiembre en Sa Talaia. Y la menorquina Karla Kratch presentará su Divine Cyborg #17 en el Teatre Principal de Santanyí. Rodo Gener hará lo propio con La Conferència el domingo 29 de Agosto en el Teatre Principal de Santanyí.

Las Jornadas socioculturales serán el 4 y 5 de Diciembre de este año y se centran en 'La nueva normalidad', por lo que se podrán llevar a cabo dos talleres enfocados en la autogestión emocional durante la pandemia, uno realizado por el bailarín Daniel Estévez, y otro por el especialista en teatro terapia Jeroni Obrador.

Se pondrá en pie en el teatro de Santanyí la pieza teatral Ànima el sábado 4 por la noche, con la que el espectador aprende a autogestinar sus emociones mediante el montaje. Dichas jornadas son patrocinadas por Intelsoul y el apoyo del Ajuntament de Santanyí, consultar más adelante el programa completo de las jornadas.