Stay Homas trae a Son Fusteret su repertorio «optimista» del vermut

Stay Homas es la demostración plausible de que cuando el talento y la determinación se unen pueden lograrse cosas muy positivas. Klaus Stroink, Guillem Boltó y Rai Benet dan vida a este trío que convivía en el mismo domicilio al decretarse el confinamiento. Con el avance de la pandemia y del caos desatado nació un proyecto que insufló un balón de oxígeno al ánimo de la gente a través de la música. El grupo, que subía a Internet las canciones que grababa en la azotea de su casa, no tardó en convertirse en un fenómeno musical que ha recibido la complicidad de artistas como Pablo Alborán, Manu Chao, Silvia Pérez Cruz, Rubén Blades o Michael Bublé, y que ha suscitado el interés en medios internacionales como The New Yorker, Le Monde y las cadenas CNN, NBC y BBC.

Ahora toca verles de cerca. El recinto de Son Fusteret se encargará de medir su puesta en escena esta noche, a partir de las 22.00. La fusión entusiasta de Xanguito calentará los preliminares de esta velada englobada en el festival Cultura Es Vida.

Antes de la pandemia, antes de comerse el mundo, más de un vecino les gritó un ‘vale ya con la trompetita de mierda’. Hoy, en cambio, todo el vecindario les aplaude. Como la mayoría de cosas importantes de la vida, Stay Homas nace como una diversión «entre amigos y cervezas». Klaus, Guillem y Rai, nuestro interlocutor al otro extremo del teléfono, improvisaban vermuts de los que, guitarra en mano, salían canciones que agitaban la red.

El feedback con sus ‘oyentes’ no tardó en alentarles con mensajes como ‘subid más canciones’. Y entonces llegó el hit Quédate en casa con su pegadizo tonito reggae y la cosa se desmadró. Su siguiente ‘vermouth live’ congregó a más de 2.300 personas. Ahora, han cambiado la terraza de su piso barcelonés por los escenarios de todo el país, «actuar frente al público es lo que nos mueve, durante el confinamiento eran numeritos y corazoncitos en un extremo de la pantalla, pero ahora son personas que tienes delante, que pagan una entrada por verte, que se saben tus canciones, ellos crean la magia que hace que esta experiencia sea impagable».

Sorpresivo e inclasificable. El estilo musical de Stay Homas es un collage plagado de referencias, «tocamos palos diferentes, somos muy eclécticos, no tenemos un estilo definido». Las letras, por contra, encuentran su diana en «el optimismo y el buen rollo, nos ha salido sin pensar. Hablan de amor y desamor, de cosas que nos han pasado a nosotros en diferentes situaciones. Por el momento, no hemos encontrado una manera de contar una historia que no tenga nada que ver con nosotros», comenta Benet.

Fama

Seguramente no hay una banda de la que se haya escrito más a lo largo del aciago 2020. Un año que Klaus, Guillem y Rai comenzaron como músicos desconocidos y acabaron aupados a la ola de la fama, una ola que avanza con la fuerza de un tsunami que levanta pasiones.

Hoy, Stay Homas, el trío de amigos músicos y compañeros de piso, es uno de los nombres más solicitados, «eso al principio nos generó un poco de presión, pero hemos aprendido a convivir con ello», zanja.