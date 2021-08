Juan Saturio: «Empecé hace diez años y mi evolución ha sido rápida»

La pintura siempre estuvo en las venas de este enfermero de Ciudad Real con alma de artista. Juan Saturio, ganador del quinto Certamen de Pintura de Temática Militar, inauguró ayer su exposición. Recorridos, nombre que da título a la colección, es un conjunto de 64 obras, dibujadas con acuarela, que estará disponible desde ayer hasta el 24 de agosto para visitar de forma gratuita en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares (Sant Miquel, 69bis).

El cuadro de Saturio que ganó el certamen es un dibujo de un patrullero en alta mar. Con esta obra quiso representar una navegación «anti belicista», pero que lucha contra la piratería. El trabajo, dibujado con acuarela, le llevó más de 30 horas y tuvo que jugar con el nivel de agua, la orientación del tablero y demás complicaciones propias de la técnica. Para esta colección ha dedicado una serie completa a la Isla donde ha dibujado los de Alcanada, Formentor y Portocolom.

Acuarela

El título de la exposición, Recorridos, surge de su sentimiento de querer plasmar cosas reales y visibles que se cruzan en su camino. Considera la acuarela como la técnica que mejor se adapta a su forma de sentir y de crear.

Su historia no es muy común. No fue hasta hace una década cuando empezó a dedicarse a la pintura de manera más profesional. Saturio, de 34 años, comenta que «empecé hace diez años. Me animé y ya me inicié en el mundo profesional. He tenido una evolución rápida». Esta pasión le viene desde pequeño. El pintor manchego añade que «me interesan las Bellas Artes desde los cuatros años. Me pasaba todo el día pintando». El futuro le llevó por estudiar una carrera, Enfermería, profesión que ejerce en la actualidad y que compagina con la pintura. Saturio asegura: «Muchas veces pinto de madrugada, pierdo la noción del tiempo».

Los trabajos de Juan Satuario han recorrido el mundo entero. Actualmente tiene dos exposiciones en Italia y una en Rusia. Polonia, Turquía, México, India, Rumania o China también han sido sede de distintas colecciones. Ahora sus trabajos viajan a Palma.

El concurso otorgó a los tres finalistas la posibilidad de exponer durante veinte días sus colecciones. En resumen, este espacio expositivo de la calle Sant Miquel lleva dos meses recibiendo más de 1.000 visitantes por exposición, una apuesta por la cultura y las artes plásticas.