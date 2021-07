El pianista Matthias Kirschnereit (Dorsten, Alemania, 1962) es un músico de prestigio internacional. El reconocido artista se encuentra en la Isla y actuará junto al violinista Francisco Fullana, el próximo jueves 5 de agosto, a las 20.30, en la Basílica de Sant Francesc de Palma. En esta entrevista, Kirschnereit nos cuenta qué fue lo que unió a estos dos músicos y su pasión por Schumann. Las entradas tienen un precio de 20 euros y se pueden adquirir a través del correo office@franciscofullana.com y en el teléfono 639231733.

Usted que ha trabajado en medio mundo, ¿qué le atrae de una isla mediterránea como Mallorca?

—Mallorca es increíblemente hermosa y diversa. Vivo en Hamburgo y trabajo en las costas del norte de Alemania. Por supuesto, tengo mucho en común con el agua. Y desde que crecí en Namibia [Africa], la actitud sureña hacia la vida me resulta increíblemente familiar. Desde hace varios años, tenemos una finca de cuento de hadas cerca de Santanyí. Es un golpe de suerte volver a este lugar que tanto añoro.

Ha sido uno de los invitados al Festival Chopìn de Valldemossa y ha tocado con la Orquestra Simfònica en Bellver. ¿Cómo surgió su concierto con Fullana?

—Hace tres años me invitaron como artista principal al Festival de Música de Krzyżowa, en Polonia. Allí, jóvenes músicos excelentes y los llamados senior trabajan juntos, y tuve la suerte de poder tocar con Francisco Fullana. Trabajamos en la sonata para violín y piano de Paderewski, que ahora interpretaremos. Nos llevamos increíblemente bien y tenemos la sensación de estar en la misma onda artística. Así fue como Francisco me pidió que tocara con él aquí en Mallorca. A cambio, le presento en los Conciertos de la Marea como un artista que está en los inicios de una gran carrera mundial.

Junto a Fullana también intepretarán a Schumann, uno de sus compositores preferidos.

—El comienzo del siglo XIX me fascina inmensamente. Me hubiera encantado estar allí; por cierto, una vez tuve un sueño en el que conocía a Schumann. Eso fue hace dos años, cuando grabé sus piezas para piano y su concierto para piano con la Konzerthausorchester de Berlín. Estaba bajo una enorme presión porque las grabaciones orquestales siempre están limitadas, y soñaba con Schumann. Ya bastante esqueletizado y con esos ojos verdes relucientes, pero aún con estos cabellos pegajosos de regaliz, se paró frente al piano y me habló con voz profunda: ‘Matthias, tocas bien mi música, ¡sigue así!’. A la mañana siguiente entré en la grabación muy emocionado.

Cuando tenía nueve años se mudó a Namibia con tu familia. ¿Qué supuso volver a Alemania cuando solo tenía 14 años en 1976?

—Fue una mezcla de confianza en Dios y porque era necesario. Mis padres me dejaron ir y es algo que les agradezco. Fui a Detmold porque mi hermano mayor estaba estudiando música religiosa allí y compartíamos apartamento. Pero mi hermano se mudó muy pronto. A los 16 años me trasladé a una residencia y allí me di cuenta de que me faltaban los tres años de enseñanza que no tuve en Namibia.

Hay más músicos estudiando en las universidades de los que el mercado puede absorber. Sobre todo, porque el gusto mayoritario es por el pop. ¿Se necesita un giro en la industria de la música clásica?

—Siempre es, aunque no me gusta mucho la palabra, algo elitista escuchar una ópera de Wagner, la misa en si menor de Bach o incluso la novena sinfonía de Beethoven; pero me parece horrible cuando la llamada música clásica se congracia con obras superficiales, o cuando Beethoven, Bach o Mozart van acompañados de ritmos. Schubert no murió de sífilis a los 31 años para entregarse a tales banalidades. Entonces prefieres la música pop, donde hay grandes artistas.

¿Cómo se acerca a los compositores que interpreta?

—A medida que vas conociendo mejor sus obras y biografías, se convierten, a veces, en amigos. Toco la música y puedo entender sus emociones. Lo mágico para mí es que en este papel impreso, donde sólo hay unos pocos puntos, hay algo codificado que las generaciones posteriores darán vida y así conmoverán a la gente. Formar parte de esta corriente atemporal es muy gratificante.