Jules Williamson, directora: «Todo el mundo tiene un sitio especial y el mío es Mallorca»

La directora belga Jules Williamson se estrena en el largometraje con El viaje de sus vidas, que se rodó en 2019 en diferentes rincones de la Isla, como la Catedral o el tren de Sóller. El filme, que se estrena hoy en salas y que contará con un pase especial en el Atlàntida Mallora Film Fest el 31 de julio en la Sala Rívoli, es la cinta póstuma de la actriz Kelly Preston, que falleció poco después de la filmación. Por eso, El viaje de sus vidas pretende ser una «celebración de la vida», en palabras de la cineasta, quien avanza en esta entrevista las claves de esta producción que cuenta en su reparto con la veterana Judi Dench, premiada en ese mismo festival.

¿Qué nos puede contar de El viaje de sus vidas?

—Es un road trip y además, es una película de mujeres de mediana edad que celebran su amistad. Lo bonito es que, a lo largo del filme, podemos ver que una persona puede hacer lo que quiera con su vida, independientemente de la edad. Estas mujeres ven que se les encomienda esta misión y esto les supone una oportunidad de volver a redescubrirse a sí mismas y volver a conectar con su yo más joven y volver a vivir el momento, algo que uno deja de hacer según se va haciendo mayor. Es posible un nuevo comienzo.

Es una de sus trabajos más personales

—Cuenta la historia de tres mujeres que hicieron un Interrail con 19 años, algo que me sucedió a mí. Estuve un mes en Europa con tres amigas haciendo lo típico, subiendo y bajando del tren, cambiando de ciudades constantemente. Hoy en día, seguimos siendo muy amigas e incluso vienen al estreno de este viernes [por hoy] en el Reino Unido. Además, una de ellas también falleció y antes de morir me pidió que volviera y eso he hecho.

Apenas hay películas de mujeres de mediana edad.

—Las mujeres de 50 años son fascinantes. Hay tantas cosas sucediendo en su vida. Están en un época de cambio. La sociedad no ha reconocido esto antes, pero creo que lo está empezando a hacer. De la misma manera, el mercado del cine no se daba cuenta de que había un gran público que se quería ver representado en la pantalla y no lo estaba haciendo o por lo menos, no se daba cuenta hace 20 años, cuando surgió la idea de la película. Desde entonces, sí que ha habido obras muy galardonadas de este tipo de mujeres como Blue Jasmine o Mamma Mia!.

La fiesta de la Candelaria de Palma es el destino final de los personajes

—Yo siempre he sido una auténtica enamorada de España, especialmente de Mallorca. Desde pequeña, he ido con mis padres, que también adoran la Isla. Todo el mundo dice que tiene un alma gemela, yo creo que también existen los sitios gemelos y sin duda, Mallorca es el mío. En la idea inicial teníamos claro que queríamos incluir un festival y estuvimos considerando varios hasta que se nos ocurrió esta fiesta de luces. Tras la grabación, todos sentíamos que tenía que haber sido de esta manera. Todo encajaba a la perfección.

La ‘Discoteca de Dios’.

— Las autoridades no nos dejaron grabar en el interior de la Catedral. Sin embargo, nos proporcionaron todo lo necesario para grabar por los exteriores. La gente de Mallorca es muy agradable. Para esta escena buscamos un escenario que se pareciera y lo encontramos. Fue un momento mágico.

Habrá un pase especial del filme en el Atlàntida Film Fest.

—Siempre hemos querido hacer una premiere en un festival en Mallorca, pero no se pudo. La película se estrenará el 23 de julio [por hoy] con un gran evento en Londres, en honor a Kelly, en el resto del mundo. Mi sorpresa fue cuando el Atlàntida contactó conmigo y me comentó si me interesaba presentar ahí la película. Además, cuadraba muy bien porque estaba muy cerca de la fecha oficial. Es todo un placer para nosotros.

La muerte de Kelly Preston tuvo que ser un gran golpe para el equipo de la película.

—Kelly era una persona apasionada y no podía esperar a estrenar la película. Ella se sentía muy identificada con su personaje, Cassie, por el paralelismo que vivía en su día a día. Lo que no sabíamos es que ella también estaba viviendo dos realidades. Para todo el equipo del rodaje fue una magnifica experiencia rodar con ella. Nosotros no sabíamos nada de su enfermedad y, desde luego, era imposible imaginar nada por el positivismo que tenía y lo divertida que era. Además, era toda una profesional, incluso la llamaba mi codirectora. Por supuesto, seguimos recordándola y estamos muy tristes por su muerte. Pero queremos celebrar la vida, la vida de Kelly, la parte positiva, porque eso es lo que ella hubiera querido. Y que se la recuerde como la grandísima actriz que ha sido.