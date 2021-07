La librería Metrópolis de Palma reabre este sábado 10 de julio en su nuevo local de Palma, ubicado en la calle Reina Maria Cristina número 14, coincidiendo con la fecha de su sexto aniversario. Para celebrarlo, este mismo sábado, Bernardo López y Rosa Maria Ferriol, matrimonio que regenta esta tienda especializada en cómics, organizan una pequeña fiesta de inauguración.

A partir de las 10.30 horas, el cineasta mallorquín Marcos Cabotá -nominado al Goya en 2015 por el documental I Am Your Father, que dirigió junto a Toni Bestard, y en 2019, junto a Joan Bover, por el cortometraje documental Kyoko-, obsequiará a los clientes con unas postales de edición limitada que se corresponden con el póster de I Am Your Father que hicieron los japoneses de la película de Cabotá y Bestard.

Después, sobre las 12.00 horas, el dibujante Jerome Martín estará haciendo dibujos personalizados a los clientes y, lo recaudado, lo donará a la librería.

Además, Bernardo López avanza que repartirán «muchos regalos» entre los clientes y organizarán el primer sorteo, que se llevará a cabo en directo, del crowdfunding que pusieron en marcha para salvar a la librería. En este caso será una página del artista Álvaro Martínez Bueno. Y es que, como destaca López, son muchos creadores los que han ofrecido sus obras para poder ayudar a este negocio. Entre ellos se encuentra Jaume Ferriol, Sara Soler, Diana Franco, David Rubín y David Baldeón, entre otros.