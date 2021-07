El olor a palomitas impregnó de nuevo las salas del Cine Rívoli este jueves con motivo de la presentación de la programación del Atlàntida Mallorca Film Festival. Y la ocasión bien lo mereció, ya que en su undécima edición, el certamen dirigido por Jaume Ripoll será anfitrión de nombres de primer nivel del mundo del cine, la música, el periodismo, el arte o la política. Desde la oscarizada Judi Dench, que recibirá el premio honorífico Masters of Cinema, hasta el músico C. Tangana, pasando por estrenos mundiales, actuaciones, nuevas sedes, como Can Ribas, o conferencias que harán de Palma la capital cultural del Mediterráneo que dobla presupuesto (600.000 euros, de los cuales la mitad son públicos) y será gratuito a excepción de los actos en el Rívoli.

Todo arrancará el lunes 26 de julio, cuando desde La Misericòrdia se podrá ver en Mallorca por primera vez El ventre del mar, la multipremiada cinta de Agustí Villaronga que triunfó en la última edición del Festival de Málaga con récord de galardones. La clausura, por otro lado, será un estreno peculiar. El de El jefe político, rodada en 1925 y que fue rodada en la Isla.

Entre medias, el premio de para Judi Dench, que logró el Oscar por su papel en Shakespeare in Love, y que vendrá acompañada de Stephen Frears, a quien se le concedió virtualmente el mismo premio el año pasado y que en esta ocasión acudirá físicamente.

Además, varios estrenos nacionales o internacionales en varias categorías son otros de los atractivos de una edición que incluirá actos en Raixa, la Fundació Miró o Can Ribas, además de La Misericórdia o el cine Rívoli. Por ejemplo, la serie Doctor Portuondo, la primera ficción de Filmin, se podrá ver por primera vez en el Atlàntida con la visita de Nacho Sánchez, Jorge Perugorría y Berto Romero.

El 31de julio también llegará otro plato fuerte: el estreno en España de Annette, de Leos Carax, película que abrirá el día 6 el Festival de Cannes. A su vez, las cintas El chico más bello del mundo, que da la visión más personal de Björn Andresen, el joven protagonista de Muerte en Venecia, y Laurent Garnier: Off the Record, de Gavin Rivoire que se estrenará aquí con la presencia de Garnier.

Otro plato fuerte es la conferencia virtual del filósofo esloveno Slavoj Žižek en relación a Antigone, How We Dare, de Jani Sever, o la llegada a través de Mallorca a España de la ganadora del Premio del Público en Sundance, Ma Belle, My Beauty, de Marion Hill.

Multiplataforma

La música tendrá una importancia capital, a su vez, con las actuaciones confirmadas de artistas como Rodrigo Cuevas o Aina Zanoguera, quien interpretará temas de Leonard Cohen con motivo de Death of a Ladie’s Man, de Matt Bissonnette.

A su vez, C. Tangana presentará junto a Roge González Santos, y el biopic de David Bowie Stardust, se verá por primera vez en Mallorca. No menos importante es el talento local representado en directores como Miguel Eek, Luciano Scalzone, Miki Durán, Josep Alordà o Marc Ferrer. Por último, las conferencias y las charlas tendrán mucha cabida a través de Íñigo Errejón, Ana Pastor, Emilio Doménech o Pablo Simón.