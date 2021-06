El primer festival Cultura Es Vida recibirá este viernes en su cuartel general del recinto de Son Fusteret de Palma, a partir de las 20.00 horas, al primer artista indie nacional en superar las 600.000 escuchas mensuales en Spotify: Carlos Sadness, quien tomó su identidad artística del disco Mellon Collie and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. El catalán llega con su último trabajo discográfico, el flamante Tropical Jesus (2020), un artefacto pop repleto de canciones extrovertidas inspirado en la descripción que un locutor colombiano hizo del propio artista: «Parece una especie de Jesucristo Tropical».

Aunque lleva más de una década protagonizando una trayectoria ascendente, no fue hasta el año 2013, cuando adaptó el tema Everything you didn’t do de Jamie Cullum para el spot de una conocida marca de cervezas, que llamó la atención del gran público. Hoy es uno de los nombres más cotizados del circuito de festivales. En su último trabajo, Sadness se alimenta de una serie de viajes realizados entre 2018 y 2019, «los años en los que más he viajado en mi vida», subraya . De esa experiencia nacieron «un montón de ideas».

Nuestro particular mesías del pop confiesa que las canciones fueron cogiendo forma «más en casa, en el hotel o el avión que en el propio estudio, por lo que los sonidos han nacido de una manera más espontánea». En cuanto a las letras, «tienen un punto nostálgico en general, por momentos irónico», describe. Adiós a los dinosaurios y El gringo afirma que son los temas «más autodescriptivos del álbum».

El pop cremoso de Sadness no es un producto indie al uso, discurre por la misma vía en la que desarrollan su actividad bandas como Izal, Miss Caffeina o Second. Una vía cada vez más presente en la industria musical, tanto es así que hoy día es casi un género en sí mismo, un limbo a medio camino entre la música de raíz alternativa y la que suena en la radiofórmula.