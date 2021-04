El festival Cultura Es Vida debutará con un cartel para todos los públicos

Como ya anunciamos en estas mismas páginas, el festival Cultura Es Vida se desarrollará entre junio y octubre en una zona acotada de Son Fusteret, Palma, impulsado por Trui Espectacles. Quienes han cumplido con su promesa de desplegar un cartel «nacional e internacional» pensado para «todos los públicos y estilos», del que ya han trascendido las primeras 19 confirmaciones.

Se trata de: Xoel López (19 de junio), Back To the Orchestra (26 de junio), Carlos Sadness (2 de julio), Antonio Orozco (3 de julio), La Habitación Roja (9 de julio), Musical de Raffaellla Carrà (10 de julio), Carlos Rivera (15 de julio), Novedades Carminha (17 de julio), La Bien Querida (22 de julio), Dorian (29 de julio), Adexe & Nau (30 de julio), Los Secretos (31 de julio), Sidecars (4 de agosto), Triángulo de Amor Bizarro (13 de agosto), RVFV (20 de agosto), Niña Pastori (21 de agosto), Blaumut (28 de agosto), Vanesa Martín (4 de septiembre), El Barrio (24 de septiembre).

Emergentes

Estos nombres, y otros que trascenderán próximamente, irán acompañados de bandas locales emergentes, subrayando de ese modo el compromiso de Trui con la cultura local. A su vez, el recinto desplegará una variada oferta gastronómica, con servicio en mesa mediante aplicación en códigos QR y con una carta de productos locales con mezclas internacionales.

Ya en materia musical, Cultura Es Vida alzará el telón el 19 de junio con el gallego Xoel López, uno de los activos fundamentales de la escena indie iberoamericana. Con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, el artífice de alguno de los pelotazos más radiados del pop alternativo nacional llegará con nuevo material: Si mi rayo no te alcanzará, decimoquinto trabajo de su exitosa trayectoria. Una semana más tarde, el 26 de junio, será el turno de Back To The Orchestra, una formación que desliza más de 60 músicos y un impactante espectáculo audiovisual sobre el escenario, reinterpretando alguna de las bandas sonoras más célebres del cine de ciencia ficción.

El barcelonés Carlos Sadness abrirá los conciertos de julio (día 2) con su lírica penetrante y su refrescante combinación de indie y pop tropical. A continuación tomará Son Fusteret uno de los grandes nombres del cartel, Antonio Orozco, quien con su más de millón y medio de discos vendidos no precisa presentación. Llegará inmerso en su arrollador Aviónica Tour. El conjunto levantino La Habitación Roja, uno de los grandes pioneros del indie estatal, llevará sus letras trabajadas y su buen hacer melódico al recinto palmesano el 9 de julio.

Punto y aparte con el musical de Raffaella Carrà (10 de julio), un show inspirado en las canciones de la diva italiana, dirigido por Ricard Reguant. A mediados de julio será el turno de un nombre con proyección internacional: Carlos Rivera. El mexicano, que vende discos como rosquillas, presentará Guerra. El devocionario de pop desprejuiciado de los gallegos Novedades Carminha (17 de julio) y el pop electrónico elaborado de La Bien Querida (22 de julio) y Dorian (29 de julio), respectivamente, encararán la recta final de julio, aunque serán los conciertos de los hermanos canarios Adexe & Nau, considerados el grupo español con más reproducciones en Youtube (30 de julio); y los veteranos Los Secretos (31 de julio), quienes cerrarán el capítulo de actuaciones de este mes.

Ya en agosto, los madrileños Sidecars subirá al escenario su trepidante rock de cuño clásico, será el 4 de agosto. A continuación, otros gallegos, Triángulo de Amor Bizarro, reivindicará sus densas atmósferas de guitarras, un estilo que les ha granjeado el Premio Ruido. Actuarán el 13 de agosto. Por su parte, los sonidos urbanos cobrarán protagonismo el 20 de agosto de la mano de RVFV, uno de los fenómenos del trap estatal. Seguirá el flamenco apasionado de Niña Pastori (21 de agosto) y el maridaje de folk, pop, música clásica y canción de autor de los catalanes Blaumut (28 de agosto).

Cierran las primeras confirmaciones los conciertos de la cantautora Vanessa Martín (4 de septiembre) y El Barrio, uno de los artistas nacionales que más agota entradas Su oscuro modo de combinar flamenco y rock sonará el 24 de septiembre.

Vanesa Martín.