Por fin, Bellas Artes en Baleares

«Por fin, Bellas Artes en Balears». Ésta es la expresión más repetida entre artistas y galeristas ante la futura implantación del Grado Universitario de Bellas Artes por la Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la UIB, prevista para el curso 2022-23.

Artistas de la talla de Amparo Sard, Joan Costa, Rafa Forteza, el presidente de la Asociación de Galerías Art Palma Contemporani, Frederic Pinya; o el catedrático Miguel Planas, consideran «una gran oportunidad para Baleares contar con un título universitario que supone un avance y paso al frente para aquellas personas, jóvenes o adultos que desean ampliar una visión de la vida a través del arte y abre una gran ventana a la internacionalización del mundo artístico de las Islas».

Amparo Sard. «Una gran ventaja para Mallorca y la internacionalización de los artistas»

Amparo Sard.

Amparo Sard es licenciada, doctorada y profesora de Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Máster of Art in Media Studies por la New School University de Nueva York, así como una de las artistas más internacionales de nuestras Islas.

La artista califica de «fundamental» que el Grado de Bellas Artes en el que está trabajando la Escuela Universitaria ADEMA «suponga una mirada al frente a las tecnologías, al futuro y a la nueva percepción e interpretaciones poniendo a los estudiantes no sólo en una posición muy interesante para comprender lo que está pasando globalmente en el circuito artístico, sino que utilice los instrumentos necesarios de nueva generación, siendo capaz de integrar los conocimientos en nuevos procesos de creación y experimentación disciplinaria e interdisciplinaria, para poder desarrollar prácticas artísticas y culturales en diversas tipologías de formatos y lugares que les pongan en situación».

«Lo prioritario de este Grado no es sólo la posibilidad de que los residentes puedan estudiar en la Isla, sino que además, al organizarse en el presente un proyecto tan importante, se puede permitir deshacerse de concepciones establecidas en las universidades centenarias, concepciones que en algunos casos son un lastre para evolucionar al ritmo que avanza nuestro entorno», afirma Amparo Sard.

Por otro lado, la artista mallorquina ve como una gran ventaja que «Mallorca sea una atracción dentro y fuera de España. ADEMA aprovechará ese atractivo para conectar con esos docentes y especialistas en arte de otros países que están encantados de poder colaborar en este proyecto. Deberíamos perder el pudor a hablar del mercado del arte, cuando hablamos del entorno del artista».

También, resalta que «ser artista o creativo también es un trabajo, donde es imprescindible ser internacional. No sólo porque expandirse implica crecer, sino porque en España seguimos a la cola de Europa en comprender que el arte empieza por los artistas». En su opinión, «es importante internacionalizarse, no sólo para importar cultura y conocimiento de otros países, sino para exportar, nuestro trabajo creativo a otros países que sí lo pondrán en valor».

Joan Costa. «Es una oportunidad y una gran propuesta para los jóvenes de Balears»

Joan Costa



Joan Costa se formó en cerámica artística en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palma en la década de los 80. En 1987, obtuvo una de las becas estudiar en Siena durante el verano. Obtuvo la licenciatura de Bellas Artes, en la especialidad de escultura, tras pasar cuatro años por la Academia de Carrara. Desde sus inicios ha creado también obra gráfica y pintura. Para Joan Costa, el proyecto de la Escuela Universitaria ADEMA supone un impulso a la enseñanza superior en las Artes. Joan Costa habla de «oportunidad» y de «gran propuesta» para que los jóvenes de las Islas puedan continuar sus estudios en las Artes Plásticas y Visuales, con el horizonte de las tendencias que ofrecen las nuevas tecnologías».

Pero, da un paso más allá. Para el artista mallorquín, «Bellas Artes en Mallorca abre las puertas a un sector de la sociedad balear y la aportación de una nueva cartera de jóvenes creadores con una perspectiva poética actual». Por otro lado, lo ve como una «gran oportunidad» de crear un vínculo con las propuestas que se están desarrollando en Europa y en el resto del mundo, por medio del intercambio de alumnado con otras Universidades de referencia.

Además, supondrá un «valor añadido al referente cultura que son las Islas en el ámbito internacional, tanto desde el punto de vista histórico, como desde la actividad creativa y de divulgación que se genera en la actualidad», concluye Joan Costa.

Rafa Forteza. «Una apertura para los ciudadanos que desean ampliar su visión de la vida»

Rafa Forteza

Otro de los grandes creadores artísticos internacionales que ha dado Mallorca es Rafa Forteza. Su obra, heredera de la tradición gestual e informalista española y alemana de la segunda mitad del siglo XX, ha recorrido los museos y galerías más importantes de medio mundo.

Rafa Forteza habla claro y contundente de la propuesta de ADEMA que supone un «gran avance y una apertura para aquellos ciudadanos que deseen ampliar una visión de la vida».

Al igual que construye trazos del reflejo de su vida sobre sus piezas, Forteza considera que «Balears, cuantos más títulos universitarios ofrezca, enriquecerá más a la sociedad civil porque incrementa su fondo cultural. Las Facultades y los campus universitarios son aquellos lugares dónde se genera el conocimiento y dónde nace el vínculo con las vivencias personales».

Pero es más, el pintor califica de «clave» el desarrollo de un grado que «fomente y apoye el pensamiento crítico, y enriquezca a los estudiantes ampliando su mirada con grandes valores que abran su mente y se enfrenten a la vida gracias a la interrelación que va a ir otros estudiantes de diferentes ramas».

Forteza que conoce escenarios de relevancia mundial cree que «la futura Escuela de Bellas Artes que desea poner en marcha ADEMA, se convertirá en un punto de referencia en la formación artística internacional si cuenta con un plan de estudios de calidad y docentes de prestigio».

Frederic Pinya. «Es un estímulo y un nuevo punto de encuentro para el sector»



Frederic Pinya



El presidente de la Asociación de Galerías Art Palma Contemporani, Frederic Pinya, recibe la noticia con los brazos abiertos porque «Mallorca tiene una relación muy profunda con el arte y la cultura. Si ahora contamos con este nuevo Grado Universitario de Bellas Artes, seguro que vendrá a reforzar esa relación».

Para Pinya supone «un estímulo para todos los que formamos parte de este sistema, un punto de encuentro y una nueva expectativa. También debe conllevar un debate desde el pensamiento crítico y creativo. La cultura es un gran valor de nuestra sociedad, y lo que se haga para avanzar conllevará lógicamente una mejoría para todos». ¿Qué supone para el sector? Pinya espera que «sea un impulso para nuestro sector. No puede verse más que desde un punto de vista positivo.

De alguna forma, es lo que faltaba en Mallorca si hablamos de arte, y su puesta en marcha debe verse como una consecuencia de la presencia e importancia del arte en nuestra comunidad».

Miquel Planas. «Es una gran oportunidad para sumar sinergias y respaldar al sector»

Miguel Planas



El catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, Miquel Planas, ha valorado de forma «extraordinaria» la puesta en marcha del proceso para impartir el Grado de Bellas Artes en Mallorca ya que «es una gran deuda pendiente que tenía nuestras Islas». «Es una gran oportunidad para ir sumando nuevos títulos para que tanto estudiantes como amantes del arte puedan estudiar esta titulación que representa también un buen apoyo a la de Historia del Arte», ha explicado.

Además, Planas considera que «no sólo hay que crear este grado sino continuar con la puesta en marcha de másteres relacionados con el arte porque nuestras Islas tienen una situación estratégica dentro de Europa para seguir afianzando la riqueza artística de Balears y que puedan venir aquí artistas reconocidos y sumar sinergias con los que ya han elegido la Isla como su lugar de inspiración y de trabajo».

En este sentido, entiende que «se abre una gran ventana de oportunidades para realizar un itinerario curricular de asignaturas optativas para aquellas personas que ya con otras licenciaturas puedan elegir introducirse en el mundo artístico. Sería un punto fuerte dar esta oportunidad para residentes en nuestras Islas y jóvenes que deseen emprender este camino».

Por último, resalta la gran trayectoria artística de nuestras Islas y el gran peso que supondría esta nueva titulación para ayudar al sector, tanto galeristas, museos, artistas, etc., en la medida de lo posible y todos arropados bajo el mismo paraguas.