Propuestas escénicas muy variadas inundan Mallorca el Día Mundial del Teatro

Con la llegada del fin de semana, la opción del teatro es una de las más atractivas no solo para poder disfrutar del tiempo de ocio, sino también para culturizarse y reflexionar sobre temas de actualidad que son los que nos definen como sociedad. A pesar de las restricciones, que desde ayer son un poco más restrictivas, los espacios teatrales se mantienen como una alternativa segura y plural que, además, celebran hoy el Día Mundial del Teatro. Con motivo de dicha fecha, y para animar a acudir a alguno de los muchos espacios teatrales de la Isla, recopilamos algunos de los títulos que ocupan los espacios de la cartelera dramatúrgica del fin de semana.

El Teatre Principal de Palma, para empezar, dedica su Sala Gran a Kelly, la obra de Rafel Gallego dirigida por Sergi Belbel. Con funciones hoy, a las 19.00, y mañana, a las 18.00 horas, se reivindica y da a conocer a uno de los colectivos de trabajadoras más invisibilizados que existen como son las camareras de piso. Hoy, antes de que empiece la función, la intérprete Neus Cortès leerá el Mensaje Internacional que este año ha escrito la reconocida actriz Helen Mirren. Además, el Col·lectiu Güilis interviene este mediodía las calles próximas al Principal con una performance que busca concienciar al público de la precariedad de las artes escénicas.

Desde el Teatre Sans, por su parte, reivindican hoy y mañana a las 19.00 horas un «arte muy vivo y esencial para un pueblo», como es el teatro, con L’Schmürz, una propuesta de Estudi Zero que «deja a nadie indiferente» a través de reflexión, crítica y humor de Boris Vian en el centenario de este autor «bohemio e inconformista» con un «lenguaje contemporáneo visceral, escandaloso y políticamente incorrecto».

Los teatros municipales de Palma también se suman a esta efeméride. Así, el director Joan Fullana y la actriz Xisca Ferrà leerán un manifiesto simultáneamente antes de escenificar sus obras en el Xesc Forteza y el Catalina Valls. En el caso de Fullana, se trata de Souvenir, pieza escrita por Miquel Mas Fiol en la que se configura un mapa kitsch, trash y punk de la Mallorca turística y corrupta. Por su parte, la compañía de Tolo Ferrà llevará al Catalina Valls On és quan ja no hi és?, que forma parte del ciclo Tot i Molt, una obra infantil que intenta explicar a los niños un tema tran trascendente como la muerte.

El espacio escénico del Molinar, el Teatre del Mar, reabre sus puertas después de dos meses sin programación por culpa del coronavirus. Y lo hace con Los hermanos Machado, «una buena manera de festejar el Día Mundial del Teatro, con el reencuentro ficticio de dos hermanos y la reflexión sobre la memoria histórica que propone», apuntó Carles Molinet, director de este teatro.

‘Los hermanos Machado’, de Teatro del Temple, que este fin de semana alza el telón del Teatre del Mar .

Desde el centro de la Isla, en el Teatre Municipal de Vilafranca, el Día del Teatro se celebra con Paradís, la obra de Segi Baos y dirigida por Xavi Nuñez que se representa hoy a las 19.30 horas. Con este texto, Baos cuestiona la idílica imagen de Mallorca como un paraíso vacacional o, mejor dicho, si ese enclave paradisíaco lo es para todas las personas que habitan la Isla a través de una historia divertida y emotiva.

Pero los teatros no solo son templos de la palabra, sino que también son espacios donde los formatos y los géneros pueden mezclarse. Ejemplo de ello es que el Teatre de Lloseta propone para hoy (19.00 horas) un espectáculo de magia con el conocido ilusionista Miguel Gavilán o el Teatre de Capdepera, que hoy proyecta la película Akelarre, la cinta vasca de Pablo Agüero multipremiada en los Goya o el Teatre d’Artà, que ayer acogió la última cita del ciclo Teatre íntim con Isabel-Clara Simó fa una copa amb els amics, un monólogo inspirado en la vida y obra de la escritora, filósofa y periodista que falleció hace poco más de un año.

Origen de esta fecha

El Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro en 1961. En 1962, el primer año de esta celebración, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien había sido elegido miembro de la Academia francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y de Letras de Nueva York, quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro.