Mallorca, cuna de grandes mujeres músicas

Hace dos años el pianista e investigador Joan Círia (Felanitx, 1985) dio a conocer a Rosa Mestre (Palma, 1875 - 1972), la primera mujer mallorquina –y lo sigue siendo– en escribir una zarzuela. Su exhaustiva investigación se materializó en un volumen que publicó en 2019. Pero Círia, lejos de saciar su afán de arqueólogo musical, sigue arrojando luz sobre las historias de importantes artistas, tanto mallorquinas como internacionales, que desarrollaron su carrera en la Mallorca de los siglos XVIII y XIX.

Así, para difundir el trabajo de tantas creadoras, sobre todo cantantes de ópera, Círia prepara unas conferencias que llevarán por título Elles també es feren escoltar. El músico presentó este proyecto al Consell insular y formarán parte del Catàleg d’Activitats Culturals (CACIM). El primer acto será el próximo sábado 6 de marzo, a las 18.00 horas, en la Casa de les Mestres de Santa Maria del Camí.

Le seguirán Campos (12 de marzo), Pollença (19 de marzo) y Felanitx (21 de marzo), aunque, según avanza Círia, hay muchos otros ayuntamientos interesados en programar estas sesiones. De esta manera, apunta, «aprovechamos el mes de marzo, en el que se celebra el Dia de la Dona, para llevar a cabo esta labor de divulgación, aunque, evidentemente, siempre es buen momento para hablar y escuchar las obras que cantaron y compusieron todas estas artistas».

El investigador y pianista Joan Círia, en su casa. Foto: PERE BOTA

Nombres

«Siempre me ha interesado mucho investigar el panorama musical de los siglos XVIII y XIX de Baleares. A medida que investigaba, me daba cuenta de que en las hemerotecas aparecían muchos nombres de mujeres, que participaban en conciertos o que componían algunas obras. Así que me pregunté quiénes fueron ellas. La sorpresa fue que muchas de ellas tuvieron un papel muy destacable», detalla Círia, ganador de la última edición del Premi Castellitx por su trabajo sobre Francesc Solivelles, un compositor del siglo XIX que, a pesar de no haber ganado nunca unas oposiciones, estuvo durante más de tres décadas al frente del órgano de la Seu.

Una de los nombres que figurará en estas charlas de Círia es Antoinette Mosca, «una cantante y gran diva de la ópera sin patria, pues algunos historiadores dicen que era mallorquina, otros menorquina e italiana y que llegó a Mallorca a principios del XIX, cuando actuó en la entonces Casa de les Comèdies de Palma». Círia también recuerda a la francesa Hélène Choussat (1810-1896), «a la que tenemos que agradecer que hoy conservemos el piano de Chopin, Pleyel, que compró al músico enfermo de tuberculosis, salvándolo del fuego» o la palmesana Francisca Pavia i Laserra que fue la que recomendó a Chopin que se instalara en Mallorca y no en Italia, como tenía pensado el célebre compositor.

‘Mi primera inspiración’, de Lola Gispert.

También sobresale Antònia Llorens Barceló (Palma, 1838 - 1857), de la que no ha encontrado ninguna imagen, «una auténtica genio que, junto a su hermano Joan, fueron becados por la reina Isabel II para ir a estudiar a París donde, con tan solo 16 años, antes de morir, ella ejerció de profesora de piano en el conservatorio». «Una que he encontrado recientemente es María de los Dolores Gispert Iturmendi, cubana de nacimiento pero que vino a Mallorca de muy pequeña, pues su padre era militar y fue destinado aquí. Estudió piano, pero también escribió algunas obras, como Mi primera inspiración, que tiene una maravillosa portada modernista».