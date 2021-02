El distrito del arte, la milla de las galerías, el Soho de Palma o el barrio de los artistas. El nombre lo dictará el tiempo, pero lo que no admite duda es que la Plaça Chopin está cambiando. La responsable principal de esta transformación es la Gallery Red, donde ya han rebautizado la zona como Gallery Red Square, y que cuenta con la visión de su propietario, el estadounidense, y mallorquín de adopción, Drew Aaron, quien se ha lanzado junto a amigos y galeristas de la zona a «crear un distrito del arte en el que, sobre todo, se venga por la experiencia». Los planes de futuro ya están en marcha con mejoras en los edificios y la adquisición de cuatro espacios en la misma zona para «ampliar la oferta artística y cultural de Mallorca», dirigiéndolos a públicos muy diversos. A ello se suma la decisión de importantes galerías de trasladarse a la zona, como la Gerhardt Braun o Marnali Pop Art, o la inminente apertura de SOHO Gallery el próximo 15 de marzo. Junto a ello, un largo etcétera para reunir «lo mejor del Soho de Londres y el de Nueva York, en el nuevo distrito artístico de Palma».

Es el propio Drew Aaron quien, mientras nos muestra la zona, relata que cuando abrió su primer espacio en la Isla, a la que se mudó junto a su mujer Hana Soukupovà, «todo era nuevo y no tenía ninguna experiencia en llevar una galería». Los resultados fueron al revés de lo esperado: «Todo lo que pensé que funcionaría no lo hizo y los artistas que creí que no encajaban son los top ventas». Fue entonces cuando decidió «aprender de los errores» y tras tres años «todo iba bien» hasta que llegó la COVID y tuvieron que cerrar. No obstante, frente a ese revés se impuso su determinación: «Lo vimos como una oportunidad, así que cuando la gente cerraba sus espacios, nosotros adquirimos cuatro nuevos aquí y trabajamos en mejorar la zona a través de la iluminación o la pintura».

«Hay muy buenas galerías en Mallorca, pero están muy repartidas y tuvimos la idea de trabajar juntos con nuestros amigos para crear un distrito del arte», cuenta Aaron. Comenzó así una ronda de contactos con vecinos e instituciones» para repintar las fachadas, llenas de graffitis, limpiar el distrito y hacerlo más atractivor. Los frutos de toda esa inversión dieron «un barrio local lleno de amigos por todas partes» entre galerías, tiendas y restaurantes.

En este sentido, Gallery Red se ha expandido en la plaza a un total de cinco espacios, que son la propia galería original, su Concept Store, la nueva Gallery Red Square junto a la cual destaca el Red Café, y la próxima SOHO Gallery Mallorca. Cada una con sus propias características y su público específico, ya que, como cuenta Aaron, «nos dimos cuenta de que había mucha demanda de artistas, pero no queríamos meterlo todo en un único lugar».

Accesibilidad

De este modo, Aaron nos muestra la Gallery Red Concept Store, «accesible a todo el mundo con precios desde 1 euro hasta 10.000 y objetos de todas las marcas y de todo el mundo». Cruzamos la calle hasta Gallery Red Square, una sala de exhibiciones que acogerá «12 muestras al año de un mes de duración sobre artistas emergentes internacionales». Pegada a ella, pasamos al Red Café, «donde se vende producto local de calidad como el café Mistral, tostado en Palma, o la repostería que e toda de Lluís Pérez o Rustic de Binissalem». Y, de vuelta a la calle, la última en llegar, SOHO Gallery, que se inaugurará el próximo 15 de marzo, y va dirigida a «artistas locales como Domingo Zapata o Carlos Prieto, pero también nacionales y globales como Banksy y Keith Haring». La SOHO tendrá un «vibe underground» y «relajado» donde los creadores podrán trabajar y conocer a sus clientes.

Para la apertura de SOHO, de hecho, Aaron narra que planean «visitas guiadas por sus tres plantas para todo el mundo» hasta el 1 de abril., abriendo así el espíritu del nuevo distrito como un lugar «para niños, estudiantes, adultos, locales, extranjeros» y, principalmente, «dar una experiencia increíble» en la que no «vengan solo a ver una galería, sino que el viernes por la noche la gente diga: ¡Venga!, vamos al distrito artístico a cenar en la taquería Manotaco, tomar un café o un croissant y disfrutar de la cultura, el arte y la música que habrá en las galerías mientras se pasea».

Exclusividad

Los productos exclusivos convivirán con la accesibilidad de todos los bolsillos: «No será un lugar caro, podrás tomar un café por un euro, pero también encontrar productos y obras que no se han visto nunca en Mallorca». Algunas de las cuales, de hecho, de artistas internacionales cuyas creaciones solo se hallan en ciudades concretas «como Hong Kong o Londres», algo que Aaron celebra: «Me gusta mucho la idea de que alguien tenga que salir de París y venir a Palma para encontrar lo que está buscando». Esto se verá en la última fase, Art Loft, un «espacio de 500 metros cuadrados en colaboración con Marnali Gallery», cuya aportación «es de las mejores para la Red Square al tener un pop art no visto en Balears». Una «mezcla entre un club social y un museo privado con un ambiente tipo Eivissa o Saint-Tropez».

Triángulo

Desde el triángulo que forman sus espacios, Drew Aaron cuenta que la red de colaboración local se ve reforzada por las buenas relaciones con la Galería Pelaires, a la cual se facilitará un acceso desde la propia plaza, o la mudanza de la Gerhardt Braun, que abrirá su nuevo espacio en el número 2 de la plaza en abril. Otro ejemplo de la fraternal relación es Frame Shop, también de Red, donde «elaboramos marcos para obras de los cuales un 50% son para nosotros y para las galerías de la zona». «Como todas son amigas, no hay competencia», celebra.

Y en la misma Gallery Red Square, con un tráfico humano inusitado que Aaron celebra como «muy bueno», el galerista se despide para seguir trabajando en el nuevo Soho de Palma, que ya va sobre ruedas con la inminente llegada de su nuevo espacio y que será «el nuevo distrito artístico de Mallorca».

La galería Gerhardt Braun abrirá un nuevo espacio en la plaza Chopin en abril

Los vecinos de la Gallery Red Square ya suman para contribuir al proyecto de crear un nuevo distrito del arte en Palma. Es el caso de Gerhardt Braun, quienes además de mantener sus espacios de Palma y Andratx abrirán en abril una nueva localización en el número 2 de la plaza Chopin para cuya inauguración se cuenta con Manuela Fidalgo.

Art Loft, por otro lado, será un espacio en entre Magnali y Red que ofrecerá un tipo de arte nunca visto en Balears con un ambiente a medio camino entre un club social y un museo. Todo ello, con el apoyo de la cercana Galería Pelaires, que también colabora en la creación del Soho de Palma.