Los muertos vivientes devoran nuestra pantalla en el Día del Orgullo Zombie

Hace días saltaba la noticia de un hombre que salía de un coma tras diez meses y despertaba para descubrir un mundo pandémico. Automáticamente muchos vieron paralelismos con los arranques de The Walking Dead o 28 días después, donde los protagonistas despiertan en camas de hospital para ser bienvenidos –es un decir– en un mundo de muertos vivientes. Como hoy es el Día del Orgullo Zombie demos un toque mortal –de risa o miedo– con algunos títulos Z.

Hablar del género es que hacerlo de George A. Romero, pero como su filmografía es por todos conocida destacamos el muy digno remake de Amanecer de los muertos de Zack Snyder con esa perturbadora escena post-parto que haría las delicias de Álex de la Iglesia en 30 monedas. No menos terroríficos son los mordiscos en las españolas REC y No profanar el sueño de los muertos, o la coreana Train to Busan y su pesadillesco viaje ferroviario. Tampoco nos olvidamos de la trágica Soy leyenda o La noche del cometa.

‘28 días después’. Tanto en la primera como la secuela, 28 semanas después, el virus de la ira supone una redefinición del género con debate hasta hoy sobre si hablamos de zombies o infectados.

Desde Corea llega Kingdom, que une muertos vivientes y un mundo feudal, algo que ya vimos en el clásico de la serie B El ejército de las tinieblas, donde se unían dientes dentellantes con los desternillantes. Aunque para risas las de Bienvenidos a Zombieland o, sobre todo, la libremente traducida como Zombies Party. No obstante, para título cambiado, el de Tu madre se ha comido a mi perro, primera cinta de Peter Jackson.

Zombies de letras

Como no todo es audiovisual, las invasiones de zombies también llegan al libro con un exponente local como Apocalipsis Island, de Vicente García, que aprovecha para recomendar Diario de un zombie, El alzamiento o Zombie Island. Sin obviar las patrias Apocalipsis Z o la saga Los caminantes.

‘Les Revenants’. La serie francesa de solo dos temporadas es, sin duda, la más filosófica de todas, sabiendo mezclar urdir un drama terrorífico de alto calibre con el duelo y la muerte como foco central.

‘REC’. La película española fue todo un bombazo en su estreno. Es cierto que ya ha perdido algo de aquel primer ‘boom’, pero sigue siendo una cinta muy disfrutable, a diferencia de sus secuelas.

‘Zombies Party’. Y acabamos con la desternillante y muy pensada –obsérvense sus matices– cinta de Edgar Wright con una situación cómica tras otra y alguna que otra reflexión certera y dura.