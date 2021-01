El Teatre Principal de Palma presenta la programación del nuevo semestre

El Teatre Principal de Palma abrirá la próxima semana la programación del nuevo semestre con 'Ir a Saturno y Volver', de Marta Barceló, una programación que hasta el mes de julio de este año 2021 ofrecerá todo tipo de registros escénicos.

Según ha informado el Consell de Mallorca este viernes en una nota de prensa, esta nueva programación se ha visto condicionada por la pandemia. La principal consecuencia de la situación sanitaria que ha provocado la COVID-19 ha sido el aplazamiento de la ópera 'L'elisir d'amore', prevista para la primera semana de marzo, a fechas aún sin confirmar.

También se ha priorizado programar en la Sala Grande, en lugar de la Sala Pequeña, debido a las restricciones vigentes de aforo al 30 por ciento. Con este aforo, la Sala Pequeña puede recibir tan sólo a 40 espectadores, lo que hace inviable la programación de esta sala.

Además, todas las funciones de los meses de febrero y marzo serán a las 19.00 horas, excepto las de los domingo que se mantienen a las 18.00 horas. Todo, para respetar el toque de queda a las 22.00 horas.

LA NUEVA PROGRAMACIÓN MES A MES

Respecto a la programación para el nuevo semestre, la institución insular ha detallado que para el próximo febrero, además de 'Ir a Saturno y volver', el Teatre Principal ha programado el concierto de jazz de Highlands Project (día 9); la obra teatral 'Encara hi ha algú al bosc' (Todavía hay alguien en el bosque), con Ariadna Gil (día 12); el espectáculo familiar 'Atxiiim !!!'(días 13 y 14); el taller de composición 'Encontres' (Encuentros), que se llevará a cabo el día 16; 'Excalibur y altres històries d'animals morts' (Excalibur y otras historias de animales muertos), de la compañía Hermanas Picohueso, los días 19, 20 y 21; y el espectáculo lírico 'Ànima d'elisir' (Alma de elisir), de Mallorcòpera (27 y 28).

La programación del mes de marzo empezará el día 2 con la 'Mostra de Cinema de Muntanya' (Muestra de Cine de Montaña); el concierto de Petit (día 9); el concierto 'Climàtic 3.0' (Climático 3.0), de Miquel Àngel Aguiló (día 13); '(A)les' ((A)las), de la compañía de teatro familiar La fada despistada (día 14); el concierto homenaje a Carles Guinovart (día 16); el concierto de la Orquesta Sinfónica de Baleares 'Contes i fantasies II' (Cuentos y fantasías II), el día 18; la obra teatral 'Guaret' (Barbecho), de Pedro Mas (19, 20 y 21); la obra 'Kelly', de Rafel Gallego, dirigida per Sergi Belbel (26, 27 y 28); y el espectáculo de circo 'Aürt' (30 y 31).

El próximo mes de abril empezará con el 'Requiem', de Mozart, por la Orquesta de Cámara de Mallorca (3 y 4); el concierto de Anna Ferrer (día 6); el montaje 'Tirant', basada en la obra de Joanot Martorell (día 10); la obra teatral 'Coloma', de Marina Collado (10 y 11); 'Nua' (Desnuda), de Ann Perelló (16, 17 y 18); el familiar 'Una flor no fa estiu (Una flor no hace verano), día 18; 'Cabaret Weill', con la Ópera de los tres centavos de Kurt Weill, por Simfovents (días 22 y 23); 'Conservant memòria' (Conservando memoria), los días 23 y 24; el concierto de Joan Miquel Oliver para celebrar los 15 años del disco 'Surfistes en càmera lenta' (Surfistas a Cámara lenta), día 25; el espectáculo de cultura popular 'No sé com gloses' (No sé como glosas), día 29, y la producción de circo 'Estat d'emergència' (Estado de Emergencia), día 30.

En mayo comenzará con Carmelo Gómez y su espectáculo 'A vueltas con Lorca' (día 1); seguirá con el concierto del guitarrista Jaume Tugores (día 4); la coreografía 'Trama' (día 6); el espectáculo lírico multidisciplinar 'Verding', de Diabolus in Música (8 y 9); el espectáculo de danza 'Unexploded Bomb', de Elena Lalucat (14, 15 y 16); el teatro familiar de 'Sabates Noves' (Zapatos nuevos), los días 29 y 30 y la ópera 'Il trovatore', de Verdi, (26, 29 y 30).

La obra de teatro 'Siau benvingut' (Sed bienvenido), de Alexandre Ballester abrirá el mes de junio (día 1); que continuará con el concierto de Pau Vallvé (día 8); 'Paradís' (Paraíso), de Sergio Baos (11, 12 y 13); 'Baalconing', de la compañía de danza Baal (17, 18 y 19); e 'Història d'un senglar' (Historia de un jabalí), día 26. La cantante de soul LaLa Brooks actuará el 1 de julio y el concierto de Rock & Press, 10 años después de la última actuación, día 3, cerrarán el semestre.

El Teatre Principal de Palma ha querido poner atención en diseñar una programación con compañías isleñas, dadas las circunstancias que atraviesa el sector escénico y así, del total de los 54 espectáculos programados, 34 son de Baleares y 20 son de fuera.

A la hora de programar se ha tenido especial cuidado a equilibrar la paridad entre hombres y mujeres entre profesionales que actuarán en el Teatre Principal. Así, en esta programación participaron 14 directoras teatrales ante 10 directores; seis autoras ante 9 autores; y 37 actrices ante 29 actores.