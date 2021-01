«Trabajar en ‘Cuéntame cómo pasó’ ha sido un sueño cumplido»

El actor Miguel Ángel Jiménez (Palma, 1981) interviene en la temporada 21 de la serie Cuéntame cómo pasó, que se estrenó hace dos semanas, y en la que interpreta a Gonza, un compañero de trabajo de Toni, al que da vida Pablo Rivero. También, tras el confinamiento, finalizó la segunda temporada de Señoras del h(AMPA), que será «brutal», según comenta Jiménez, quien trabajó en la miniserie Gàbia de Marcos Cabotá.

¿Cuál es su papel en la serie Cuéntame cómo pasó?

—Mi personaje es Gonza y seré compañero de trabajo de Toni (Pablo Rivero) en la temporada 21. La serie está prevista que se emita dentro de tres semanas, aproximadamente. Lo de cuántos episodios aún no lo sabemos. Nos incorporamos en octubre, seguimos grabando y nos siguen llegando capítulos. Espero estar hasta final de temporada, pero dependerá de las necesidades de guion.

¿Cómo fue incorporarse a una de las series más populares y longevas de la televisión española?

—Pues para mí ha sido un sueño cumplido. Es una serie muy querida por el público y que lleva muchos años. Yo siempre había querido formar parte de ella. Pensaba: ‘Por favor que me llamen, aunque sea para un capitular’. Pasaban los años y eso no ocurría. Pero vamos, que la espera ha merecido la pena porque tenemos una trama muy chula y muy pegada a la historia de este país.

Qué tal ha sido la experiencia de trabajar junto a Pablo Rivero?

—Es un compañero maravilloso. Todo el equipo lo es. Uno espera que ,después de tanto tiempo grabando, te vas a encontrar a gente ‘acomodada’ que cubre el expediente. Pero todo lo contrario. Están súper motivados, muy comprometidos en hacer un producto fresco y de calidad. Imagino que de ahí viene su éxito. Pablo Rivero nos recibió a los nuevos con muchísimo cariño, nos facilitó la adaptación y grabar con él es muy divertido. Es un tipo muy majete.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su trabajo?

—Pues, aunque me da pudor reconocerlo, estoy trabajando más que antes. Sé que la mayoría de compañeros y compañeras lo están pasando bastante mal, pero la suerte ha querido que me llegara Cuéntame..

¿Pudieron retomar el rodaje de Señoras del (h)AMPA? ¿El coronavirus les paralizó el rodaje?

—Estábamos en pleno rodaje de la segunda temporada cuando nos confinaron. La productora y el director, Carlos del Hoyo, hicieron un esfuerzo enorme para mantenerlo todo igual durante ese tiempo y tras el confinamiento pudimos terminarla. Ha sido un momento muy duro para la industria. Pero mereció la pena porque ya os aviso de que la segunda temporada es brutal.

¿Los trabajadores del mundo del espectáculo siguen estando en Alerta Roja?

—Pues imagínate. Si ya estábamos en una situación complicada antes de la pandemia, ahora mucho peor. Se están cancelando muchas funciones, bolos y proyectos. Las limitaciones, lógicas, de aforo son terribles para la viabilidad de los teatros. Se está haciendo un enorme esfuerzo por hacer de los teatros un lugar seguro. Y ahora mismo puedo decir que es uno de los sitios más seguros a los que ir. El teatro se desinfecta entero antes y después de cada pase, se toma la temperatura al público antes de entrar y se les desinfecta las manos, se les sienta con distancia de seguridad y van todos con mascarilla. Dime otro lugar donde haya mayor seguridad.

¿Qué futuros proyectos está preparando?

—Pues por lo pronto terminar la temporada de Cuéntame. Por otro lado, aún no me dejan contar mucho, pero en breve comienzo la grabación de un nuevo proyecto audiovisual. Estoy muy ilusionado tanto por el personaje cómo por el equipo. Creo que puede suponer un buen paso en mi carrera. Y finalmente me gustaría volver a asomar la cabecita en las Señoras del h(AMPA), en el caso de que se grabe la tercera temporada.

¿Se ve trabajando en Mallorca?

—Me encantaría volver a trabajar en Mallorca. Me siento muy hijo de mi tierra y pocas veces he sido más feliz que cuando grabamos la película La Jaula de Marcos Cabotà. Ahora veo La Caza Tramuntana y me muero de envidia al contemplar imágenes de la Isla. En Madrid hay más producción y trabajo. Imagino que lo que hace falta es que el Govern balear se quite los complejos y apueste de verdad por la ficción mallorquina, la financie y la promueva como ha hecho Galicia, que vive un bonito momento en su ficción local.

Otro sueño...

—Pues respecto a esto último, me encantaría ver una ficción balear, hecha y producida por isleños en la televisión nacional.