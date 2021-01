Sant Antoni y el Dimoni, fuente de inspiración artística

Hoy se celebra posiblemente el Sant Antoni más insólito, sin foguerons ni dimonis por las calles. Sin embargo, estos tradicionales y populares personajes siguen poblando las páginas de nuevos libros que llegan a las librerías. Y es que estas criaturas siguen inspirando a muchos artistas de la Isla. Prueba de ello es la publicación de dos nuevos volúmenes: El gran llibre de les frases fetes y Dimonis, on teniu la ximbomba?. El primero lo firman la filóloga Bàrbara Sagrera y el ilustrador Toni Galmés; mientras que el segundo es obra del dibujante Canizales y la glosadora Antònia Nicolau ‘Pipiu’.

En El gran llibre de les frases fetes, Sagrera y Galmés invitan al lector a adentrarse en la aventura de las frases hechas, en esta ocasión con la temática de los demonios, de la mano de Berta, cuyo nombre en realidad significa Boníssima Exploradora de Rareses de la Tècnica d’Ajuntar paraules. Sagrera, autora del Corpus de fraseologia de les Illes Balears, afirma que «cuando defendí la tesis sobre el Corpus me prometí a mí misma hacer lo que todos deberíamos hacer que es divulgar, porque no sirve de nada hacer una investigación si luego no lo reviertes a la sociedad».

Por su parte, Galmés reconoce que «los dimonis, como todo lo fantástico, fascina a los niños y niñas. Además, creo que la tradición de Sant Antoni y los dimonis no ha hecho más que crecer en los últimos años, es muy representativo y visual y se enmarca también en la modernización de las fiestas». No es la primera vez que Galmés dibuja dimonis, pues ya firmó junto a Caterina Valriu el álbum ilustrado Les banyes d’en Cucarell. Una pareja artística muy bien avenida que recientemente se alzó con el Premi Mallorca en la recién estrenada categoría de literatura infantil.

En cuanto a Dimonis, on teniu la ximbomba?, el ilustrador Canizales, afincado ahora en Manacor, ha creado su propio sello editorial, Absorta, para publicar este volumen en el que participa la glosadora Antònia Nicolau ‘Pipiu’. Ambos crean una divertida historia en la que Sant Antoni aprende a tocar un nuevo instrumento, la ximbomba, que no encuentra por ningún sitio y culpa a los demonios de habérsela quitado. En el libro, Canizales retrata a demonios de pueblos diferentes, cada uno con sus características propias: Manacor, Petra, Muro, Algaida, Son Serverà, Artà o sa Pobla.

Además, el ejemplar también incluye un código QR para escuchar este cuento cantado a ritmo de ximbomba con la voz de la glosadora de Manacor, que se estrena en un proyecto de álbum ilustrada y que también está acompañada por las voces de sus compañeros Bel Rigo, Martina Adrover, Antoni Nadal y Maties Sagrera.

«Después de publicar el año pasado Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31 en Disset Edició, me ha motivado mucho ver toda la riqueza cultural que hay alrededor de esta tradición, algo que también me atrae como ilustrador. También me he dado cuenta de que fuera de Mallorca, en Europa, hay una tradición demoniera invernal e incluso una persona en Instagram me preguntó si publicaríamos el libro en Grecia», apunta Canizales.