David Guetta dará un concierto por redes en Nochevieja desde la Pirámide del Louvre

El compositor y «DJ» francés David Guetta ofrecerá un concierto en redes sociales desde la Pirámide acristalada del Louvre este 31 de diciembre, antes de la medianoche, en una tercera edición de su iniciativa «United at home» que busca recaudar fondos y «dar felicidad», según dijo el músico a EFE.

«Soy de París, es muy especial para mí hacer el concierto aquí, en el museo más famoso del mundo. Fue un éxito grande en América, pero hacerlo en la ciudad donde nací es muy especial», señaló en una entrevista con EFE antes de grabar el concierto, acompañado de un espectáculo de luces ante la pirámide de Ieoh Ming Pei.

El espectáculo será el tercero de «United at home» (Unidos en casa), tras un primero en Miami y otro en Nueva York, con los que el músico quiere recolectar fondos en las redes para organizaciones que luchan contra las consecuencias de la covid-19, en esta ocasión Unicef y Restos du Coeur, que alimenta a personas sin techo.

También será posible hacer una donación para el Louvre, que en los últimos años ha superado los diez millones de visitantes, pero este se ha visto obligado a cerrar seis meses por la pandemia.

El primer concierto en Miami recaudó más de 700.000 dólares (unos 570.000 euros).

«No es solo el tema de recolectar dinero para ayudar a la gente, es también hacerla feliz», explicó el autor de éxitos como «When love takes over», «Gettin' over you» y «One love».

Guetta, nacido en 1967, dijo que su objetivo es además ayudar a sus fans en estos momentos difíciles en los que la población «más necesita la cultura y el entretenimiento para olvidar y pasarlo bien».

«Ha sido difícil para mí también porque lo que hago es compartir con la gente, estar en el escenario y ver su reacción cuando pongo música nueva, pero me parece que era importante estar aquí por mis fans en los momentos más difíciles», aseguró.

El DJ francés dijo, en declaraciones en español, que 2020 ha sido un año duro a nivel laboral puesto que no ha podido dar conciertos. Aunque él «afortunadamente» tiene dinero ahorrado, lamentó la penosa situación en la que se encuentran muchos de sus compañeros artistas y la falta de ayudas al sector cultural.

Positivismo y fiesta loca en 2021

Pese a todo, Guetta se define como un hombre positivo y apuesta a que «2021 va a ser el año de fiesta loca como nunca en nuestra vida».

«Tengo muchas ganas de ir de fiesta», admitió, y aunque «lo virtual está bien por ahora, necesitamos a la gente». «No hay nada que se pueda comparar con un 'show' de verdad».

El concierto, que fue grabado este martes por la noche y será transmitido en redes sociales a las 23:45 hora local (22:45 GMT), integrará imágenes del museo del Louvre y de algunas de las obras de arte que alberga para poner el contraste entre la modernidad de la pirámide y la música y la historia del lugar.

Una muestra de que «la cultura no tiene edad», según Guetta.

El artista, que en su carrera ha vendido 9 millones de discos en el mundo y tiene más de 50 millones de seguidores en Facebook, explicó además que espera vacunarse pronto, pues es el único remedio que ve al virus.

«En mi país hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero yo no veo otra solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar más y más? Vamos a estar todos enfermos. Yo he tomado mi decisión y lo voy a hacer», dijo.