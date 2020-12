Nina Persson, de The Cardigans, se une a Clem Burke para el ContrastMallorca

El festival ContrastMallorca acaba de finalizar su primera edición de invierno con la visita de los músicos estadounidenses Greg Hetson y Jesse Malin, que se han convertido en los primeros artistas americanos en tocar en sueño español desde el inicio de la pandemia., y con la resaca todavía presente ya se han confirmado las fechas y los nombres de su edición veraniega, en la que Clem Burke, fundador y batería de la mítica banda Blondie, volverá a la Isla y lo hará acompañado de la cantante sueca Nina Persson, vocalista del grupo pop-rock The Cardigans, durante los días 3, 4 y 5 del próximo mes de junio siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Nina Persson (Suecia, 1974) es la voz detrás de canciones muy reconocidas de la formación escandinava The Cardigans como My favourite game, incluida en el disco Gran Turismo de 1998, o el famoso éxito Lovefool del álbum First band on the Moon, lanzado en 1996 y que fue el tercero de la banda. Suyo será el día 4 de junio, cuando recalará en Mallorca.

El de Persson es el primer nuevo nombre confirmado para el certamen en su edición veraniega y se suma al de Clem Burke quien ya visitó la Isla en febrero. El fundador de Blondie debía acudir al estreno del festival en julio, pero la pandemia obligó a posponerlo y estaba invitado a unirse a Malin y Hetson en la edición invernal, aunque decidió no asistir por «precaución». Ahora ha confirmado su presencia en junio, cuando podrá actuar y presentar su documental My View en la clausura del festival.

En este sentido, el ContrastMallorca veraniego mantiene el espíritu con el que nació dicho evento: unir música y cine a través de títulos seleccionados por los propios artistas invitados. En el caso de Persson, todavía no ha trascendido el título del filme que presentará.

En cuanto a la localización de la edición veraniega, se están barajando varios puntos de Palma que sean espacios abiertos y al aire libre, estando en negociaciones para cerrar la ubicación definitiva. Además, ya se sabe que el ContrastMallorca invernal repetirá formato, fechas y ubicación el próximo diciembre de 2021 tras el éxito cosechado con Greg Hetson y Jesse Malin. Así pues, el Teatre Xesc Forteza volverá a acoger a los músicos invitados que están todavía por confirmarse. En cualquier caso, el formato será de tipo acústico, repitiendo la exitosa fórmula de este mismo año.

Cartel abierto

A los apellidos de Persson y Burke deben sumarse todavía algunos nombres propios más que desde la organización ya trabajan en cerrar para completar los carteles veraniego e invernal. Se barajan opciones como el cantante de una conocida banda de Irlanda del Norte, la vocalista de otra formación sueca o una compositora y DJ del norte de Europa sin que se haya cerrado todavía nada de manera definitiva.