Mallorca, escenario de ‘Buscadores’, una webserie de aventura y misterio

Lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Esto es lo que debió de pensar Iván Rodríguez Gaset cuando se puso el mundo por montera y decidió arrancar un proyecto cinematográfico. Bajo el título Buscadores, el cineasta y guionista mallorquín estrena este jueves una serie de misterio y aventuras recopilada en siete capítulos, que se puee ver ya de forma gratuita en la plataforma Youtube.

Rodríguez, director de cine amateur, emprendió este fascinante proyecto en junio de 2016, de la mano de amigos y «grandes profesionales». Al cineasta solo le bastó el clásico ‘venga, vamos a hacerlo’ para animarse a rodar una serie que cuenta con todos los elementos necesarios para que se convierta en un éxito: acción, misterio, efectos especiales y un elenco isleño.

Personajes

El proyecto surgió por dos factores: «Las ganas de contar bien una historia, donde los personajes pasen apuros y tuvieran ciertos resquicios heroicos», y por otro lado, «el ímpetu de poner en valor todo lo que he estudiado», cuenta Rodríguez, que fue el encargado de poner voz a los personajes, aunque comenta: «Cuando terminé de escribir el guion se lo enseñé a un grupo de amigos, recibí palos de por todos lados, pero sin esas ocho personas que me ayudaron el guión no sería el que es ahora»

Luces, cámaras y acción. Estos son los alaridos que se escucharon durante casi más de un año por toda la Isla. Calvià, sa Pobla, Llucmajor y Palma fueron algunas de las localizaciones escogidas para rodar esta serie que verá la luz en unas semanas.

Según comenta el director, «el objetivo es conseguir el mayor número de visualizaciones posibles y, ¿quién sabe?, que alguien se fije en nosotros. De momento estamos muy contentos, ya que el trailer que se publicó el 3 de noviembre ya lleva casi 3.000 visualizaciones».

Con un apretado presupuesto de 17.000 euros, se ha dado vida a una ilusión que ya tiene nombre y apellidos «El Indiana Jones de Mallorca llega a Internet», avanza Rodríguez, y añade: «Aunque fueron unos meses de mucho trabajo, estamos muy satisfechos con el resultado final»

Alycia Alba y Joan Guasp son los protagonistas de esta serie que ha contado con un reparto muy singular. «El elenco de actores está formado por actores y actrices profesionales y por otros amateur. En cuanto a parte del equipo técnico, tuvimos la suerte de contar con Xim Terrassa, un gran técnico de sonido y con la producción de Mai Sedano».

‘Primo’

Otro de los actores que ha participado estrechamente en la serie es José Antonio Nieto, conocido como ‘Primo’, encarnando a Julián ‘El cuervo’, uno de los personajes principales. ‘Primo’ incorporó al proyecto a la Academia MOO SA, donde grandes profesionales y alumnos coreografiaron algunas de las impactantes peleas.