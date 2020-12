Susy Gómez denuncia «mala praxis» en el Ciutat de Palma d'Arts Visuals

Nueva bomba inesperada en la Regiduría de Cultura del Ajuntament de Palma. La artista Susy Gómez, una de las creadoras con mayor prestigio y trayectoria de las Islas, dimitió el pasado 3 de diciembre como miembro del jurado del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals. Así lo anunció este sábado en su perfil de Instagram. Denuncia «mala praxis» y falta de «transparencia».

«Hago pública mi dimisión como jurado del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2020», escribió Gómez en la citada red social. Los comentarios no se hicieron esperar y la denunciante fue dando pistas de las razones de su dimisión. Este domingo, la creadora multidisciplinar volvió a la carga y colgó un nuevo post con un mensaje todavía más contundente: «Transparencia. La artista con más puntuación del listado de seleccionados para la exposición del premio ha sido vetada». ¿Los motivos? Según expresa en uno de los comentarios: «Por ser mujer y con trayectoria».

Gómez prosigue detallando que «el proceso de deliberación [del premio] se ha hecho a través de la plataforma Mundoarti, durante dos meses hemos puntuado 1.150 obras del 1 al 5, para formar el listado de 10 finalistas, para la exposición a partir de la cual, in situ, el jurado elegirá el ganador». De ese listado de finalistas, continúa, «la artista más puntuada, cuyas tres obras están en primero, segundo y tercer lugar, el jurado la ha vetado de la exposición por su trayectoria, el jurado no ha respetado su propia puntuación y los organizadores del premio no están actuando con transparencia al no publicar el listado. Por solidaridad con el artista dimito como miembro del jurado el 3 de diciembre».

No es la primera vez que la polémica salpica a Cort y el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals. Durante la pasada legislatura, en el año 2017 cuando Llorenç Carrió era regidor de Cultura, los finalistas del certamen, con Nauzet Mayor tirando la primera piedra, decidieron llevarse sus obras del Casal Solleric tras colgar en redes sociales Carrió un artículo que dejaba en muy mal lugar al Premi Ciutat de Palma d'Arts Visuals. Como consecuencia, se revisaron las bases del concurso y se adaptaron, en principio, a un contexto más justo para los participantes.