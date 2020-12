Alejandra Parejo: «Dentro de lo malo, he tenido un año bueno pese a todo»

La escritora mallorquina Alejandra Parejo (1990), afincada en Madrid, publicó su primera novela hace un año. Su debut literario, Una familia normal, fue nada más y nada menos que con Temas de Hoy, sello que pertenece al Grupo Planeta, y salió a la venta en plena campaña de la rentrée. Ahora, un año después y con una pandemia de por medio, Parejo trabaja en lo que será su segundo libro, que todavía se encuentra en fase de desarrollo.

«Esta novela volverá a girar en torno al núcleo familiar, concretamente en la relación que establecen madres e hijas, el como de forma orgánica se cuidan entre ellas en las diferentes etapas de la vida», señala Parejo, que se encuentra inmersa en lecturas inspiradoras como Las estrellas, de Paula Vázquez, publicada por el sello madrileño Tránsito a principios de este 2020; Apegos feroces, de la periodista y activista estadounidense Vivian Gornick (Sexto Piso, 2017), o lo último de Elvira Lindo, A corazón abierto (Seix Barral, 2020).

Protagonista

«Voy escribiendo poco a poco. El otro día encontré la voz de la novela. La protagonista se llama Bruna, una mujer que ronda los cuarenta. Voy a jugar con la maternidad, el papel de la mujer en nuestra generación, su independencia… Estoy investigando sobre la familia, sobre una madre y una hija distanciadas», apunta.

Sobre su interés por la familia y el papel de las mujeres en ella, Parejo afirma que «son dudas que tengo en mi día a día, quizá por mi propio rol en mi familia, por las cosas que se esperan de mi generación, por cómo está cambiando el papel de la mujer en la sociedad, por cómo tenemos que colocarnos y gestionar donde queremos estar frente a donde deberíamos estar». «Mi idea es profundizar en lo que se esperaba de la mujer en otras generaciones y en el ahora, por eso las protagonistas son madre e hija», agrega Parejo, que insiste en que «no es una segunda parte de Una familia normal».

Parejo, que ha impartido algunos talleres de escritura virtuales (vía Zoom) y que ofrecerá dos nuevas sesiones los próximos días 18 y 19 de diciembre, asegura que «la escritura nos ayuda a desenredar nudos, a desbloquearnos». La autora reconoce que «me bloqueé bastante durante el confinamiento y me dediqué a leer. Mi primer paseo fue a la librería Amapolas de Madrid en octubre, con cita previa, y me compré cuatro libros. Tenía la sensación de que todo tenía que ver con el coronavirus y emocionalmente me ha parecido algo complicado de asimilar. Aunque la soledad no me molesta, incluso me gusta, me agobió saber que estaba todo parado y las calles desiertas». Por ello, no es de extrañar que la autora rechace la idea de que el virus aparezca en próximos textos.

Pandemia

«La única novela que he leído sobre este asunto es Liquidación, de Ling Ma (Temas de Hoy, 2020), que el autor escribió hace dos años prediciendo una pandemia. Lo leí en verano y fue impactante ver como los guantes, las mascarillas estaban ya ahí. Es increíble pensar que esto ya estaba escrito. Ahora necesito otro tipo de lecturas que me saquen de esta realidad», asegura Parejo, que declara que «dentro de lo malo, he tenido un año bueno a pesar de todo».