‘A-1606’, de Ricard Peitx, mejor corto UHD en el Málaga 4K Fest

Es su primera producción audiovisual y le está dando muchas alegrías. El cineasta Ricard Peitx se alzó este viernes con el Premio UHD Alliance al mejor cortometraje UHD, que entrega la Alianza Mundial de la Ultra Alta Definición, por el filme A-1606, producido por esta casa, Nova Producciones. Se tratal del tercer galardón que este corto ha recibido en lo que va de año tres premios y se ha visto en 14 festivales.

La gala de entrega de este festival, el primero de cortometrajes grabados y post-producidos con tecnología 4K, se celebró ayer de forma virtual, ha informado la organización del certamen en un comunicado. El encargado de dar a conocer el galardón a A-1606 fue Michael Zink, presidente de UHD Alliance y vicepresidentre tecnológico de la Warner Bros.

Por su parte, Ricard Peitx recibió esta noticia con gran «alegría, es un gran honor», confesó a este diario entusiasmado. «Para ser mi primer cortometraje, la verdad es que está siendo un camino increíble, porque en realidad hace ya algunos días que sabía que iba a ganar ya que la ceremonia de entrega estaba grabada por la actual situación, me avisaron con tiempo y la verdad es que fue una gran sorpresa, no me lo esperaba».

Farero

La trama de A-1606 gira en torno al personaje de Paul. Es el farero del A-1606, en Burhou, una isla anglonormanda, en el año 1970. Con su resplandor el faro sirve de referencia y aviso costero a los navegantes. Paul vive tranquilo, cuidando de las instalaciones y pendiente de la radio. Su único contacto con la realidad son los restos conservados de algún naufragio. Pero un día aparece Emma, una misteriosa mujer dispuesta a alterar la existencia del solitario farero. Quizá su aparición no sea por casualidad. «Es un thriller psicológico», añade Peitx sobre este filme cuyo camino todavía no ha terminado.