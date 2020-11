La mallorquina Úrsula Urgelés, premio extraordinario de estudios de danza

La bailarina mallorquina Úrsula Urgelés ha ganado el Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de Danza Contemporánea, en reconocimiento al esfuerzo, rigor y dedicación, por sus excelentes calificaciones y su trayectoria.

Urgelés, graduada en danza contemporánea por el Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre de Barcelona, ha recibido con emoción un premio que, con todo lo ocurrido por la pandemia de covid, ya ni siquiera recordaba que había optado.

«No lo tenía presente y ha sido una sorpresa muy grata», admite en una entrevista a Efe, en la que explica la importancia del reconocimiento: «Estoy muy contenta, significa mucho para mí y me da fuerzas ver que el trabajo, la dedicación y todas las horas de esfuerzo son reconocidas por gente del sector. Te sientes valorado y es lo más grande para mí», explica.

Solo pueden optar a estos premios creados en 2019 los estudiantes con una nota superior a 8,75 en los dos últimos cursos de los seis de formación. Urgelés optó con un 9 de media en quinto y sexto y con tres vídeos en los que el jurado valora la interpretación, la técnica y la coreografía.

Cree que se ha hecho con el galardón en esta primera edición de los premios también por su implicación en actividades extracurriculares, por su experiencia en el escenario y por la continuidad de su trayectoria.

«Estoy en la compañía joven del Institut del Teatre, de modo que después de los estudios he seguido bailando, he seguido a nivel profesional como intérprete», relata.

La palmesana se siente orgullosa de que se reconozca que «hay mallorquines repartidos por el mundo haciendo cosas».

Urgelés, que empezó a bailar a los 5 años en escuelas de barrio y se formó en Llar Dansa con las profesoras Susana Aledo y Aina Pascual, ingresó en el Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre (CPD) con una audición, algo que repetiría al terminar su formación, cuando logró entrar a formar parte del elenco de 16 bailarines de la Jove Companyia de Danza IT.

Este curso finaliza su segundo año de contrato y tendrá que cambiar de destino. «Me toca volver a audicionar», explica y no oculta su preocupación por el hecho de que, con la covid-19, muchas compañías están en una situación difícil y no podrán abrir audición.

«Me gustaría salir de España, ir a alguna compañía de Europa, si es posible a Holanda. El trabajo que hacen allí y el estilo me gustan mucho y hay compañías que para mí son referentes», afirma Urgelés, que afronta este nuevo reto con energía.