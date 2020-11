Little Rata, un nuevo y «peculiar» espacio para el libro infantil y juvenil

‘Dicen que cuando los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años debido a la glaciación, los pequeños roedores que fueron capaces de adaptarse al nuevo entorno sobrevivieron y continuaron evolucionando’. Esta es la filosofía con la que nació el proyecto Rata Cultura Expandida, que se materializó con la apertura de la librería Rata Corner en 2015, primero en el Casc Antic de Palma y desde hace algo más de un año en Antoni Marqués (Blanquerna). Ahora, aferrándose a esa premisa y en tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus, sus responsables, Miquel Ferrer y Edy Pons, dan un paso más. En la primera quincena de diciembre alzarán la barrera de Little Rata, una nueva librería dedicada a la literatura infantil y juvenil, y que abrirán en la misma calle, a apenas escasos metros de Rata Corner.

«Hacía tiempo que pensábamos en este proyecto de cara al futuro, para dentro de un par de años, pero salió la oportunidad cuando supimos que se alquilaba el local y eso es lo que nos ha empujado a embarcarnos en ese proyecto ya», cuenta Miquel Ferrer sobre Little Rata. Será «un espacio peculiar, diseñado y pensado para los pequeños y jóvenes lectores. La idea es «reproducir la fórmula de Rata Corner, pero enfocada a los niños y niñas de entre cero y doce años, a un público familiar, ofreciendo una selección de libros personal, muy cuidada y pensada, siguiendo los criterios que siempre hemos tenido desde Rata Corner».

La fachada de la futura librería Little Rata.

Especializado

Por su parte, la otra mitad de Rata Corner y ahora de Little Rata, Edy Pons, detalla que «creemos que es genial poder tener un nuevo espacio especializado y dedicado cien por cien al libro infantil y juvenil, y a tan solo cinco metros de Rata Corner». Un lugar donde «podremos ampliar nuestro catálogo y secciones; nuestros clientes que vengan a buscar sus próximas lecturas o a por un regalo podrán recorrer nuestras dos librerías, donde encontrarán una muy extensa selección de libros, además de nuestra oferta de juguetes, objetos, música y obra gráfica, ahora también para los más ‘peques’».

El diseño de Little Rata es otro de los puntos fuertes del proyecto. Para confeccionarlo, la diseñadora gráfica mallorquina Roser Cerdà, autora de la imagen de Rata Corner, lo hará también en este nuevo espacio. Una imagen «que será coherente con nuestro concepto». Mientras, la ilustradora Ingela P. Arrhenius trazará el personaje que acompañará a la imagen de Little Rata. Esta autora sueca es muy reconocida por su estilo naif, con una fuerte influencia del arte gráfico de los años 50 y 60 que la caracteriza desde hace más de 20 años. En este sentido, continúa Miquel Ferrer, «queremos colaborar con un escenógrafo o escenógrafa para crear, en la librería, un mundo mágico».

Pandemia

Ferrer y Pons son conscientes de que la actual situación no es, quizá, la más idónea para embarcarse en un proyecto así, pero el riesgo y los retos siempre les han acompañado. «A pesar de ser momentos muy inciertos, donde ya no se puede planear nada a largo plazo, tomamos la decisión de vivir al día y elegimos seguir nuestros impulsos», confiesa Edy Pons sobre esta nueva aventura con Little Rata.

Mientras, Miquel Ferrer cuenta en este sentido que, con la actual situación sanitaria y de restricciones sociales, «es muy difícil hacer planes a medio o corto plazo, ahora vamos a abrir antes de Navidad, pero lo hacemos sin saber cómo evolucionarán las cosas, no sabemos qué puede pasar, estaremos a la expectativa».

Un Día de las Librerías atípico

Este viernes se celebra en toda España el Día de las Librerías, una edición marcada por la pandemia del coronavirus, por lo que no se realizarán actividades presenciales, al menos en los espacios de Palma y de la Part Forana. Eso sí, las librerías ofrecerán un 5 por ciento de descuentos en todas las compras. Además, la asociación nacional CEGAL pone hoy en marcha también el portal web todostuslibros.com, una alianza de establecimientos de todo el país con el que pretenden combatir a su principal competidor: el gigante Amazon.