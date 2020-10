Cancelan los conciertos de la Simfònica de Balears tras el positivo por Covid-19 de uno de sus músicos

L' @OrqSimfIB comunica la suspensió del concert previst per a demà, 30 d?octubre de 2020, al Trui Teatre. El motiu és que un músic de la Simfònica ha donat positiu per COVID-19. Aquesta mesura és preventiva, per motius de seguretat sanitària.

+ INFO: https://t.co/0ztPF4cuu6 pic.twitter.com/RauBsmGMwi