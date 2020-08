Dos fotógrafos captan su «vida nómada» con sus cámaras desde su autocaravana

En abril del año 2008, Carlos Pericás (Palma, 1983) y Eli Garmendia (Tolosa, 1984) decidieron cambiar de vida. Los dos fotógrafos dejaron su rutina en Barcelona y adaptaron una antigua autocaravana, a la que bautizaron ‘La Bitxa’. Con ella, empezaron a recorrer el mundo, parándose en pequeños pueblos. El vehículo les sirve de vivienda, a la vez que se convierte en un plató fotográfico móvil para fotografiar a los habitantes de las poblaciones que visitan.

Han llamado al proyecto vital Nomad Studio, que engloba diversas iniciativas fotográficas, como Retrato Nómada: Gipuzkoa, que pretende crear un archivo de imágenes de retratos, dejando «un registro para el organismo local de quiénes y cómo eran las personas en cada pueblo», señala Eli Garmendia, que entiende «la fotografía como una herramienta de reflexión tanto a nivel individual como colectivo2.

En las localidades que paran, uno de los laterales de la autocaravana expone los distintos retratos producidos por la pareja, que también se incluyen en la página web retratonomada.com. Ellos mismos confiesan que se inspiran en algunos trabajos fundamentales de la historia de la fotografía, como la serie sobre los indios americanos de Edward S. Curtis, los retratos de Irving Penn en Marruecos, Perú y México, o el popular libro In the American West de Richard Avedon.

De momento, ya han estado en Almería, Guipúzcoa, Mallorca, Chequia y Polonia, en la frontera con Bielorrusia. «Hace unos días, anunciamos en redes sociales que, debido a la situación actual, preferíamos dejar en stand by el proyecto para retomarlo con más calma para la primavera próxima. La covid ha supuesto parar durante un año un proyecto con el que llevábamos trabajando poco más de un año», explicó Carlos Pericás, que ha podido publicar en diarios como El País, La Vanguardia o The New York Times, y que fue fotógrafo de la gira mundial Buena Vista Social Club, entre los años 2014 y 2016.

Pericás comentó que «hemos pasado dos meses y medio en Mallorca, aunque ya estamos de nuevo en la Península», y apuntó que «en la Isla, nos invitaron desde la Associació Fotogràfica de Cas Retratista, que preside Gaizka Taro, a montar el estudio en la plaza mayor de Montuïri, y el elaborar un retrato de estudio a quien quisiera».

Retratos

El fotógrafo definió la iniciativa Retrato Nómada: Archivo Fotográfico de Retratos como «la creación de un archivo fotográfico de retratos de personas que viven en pequeñas comunidades, con todo lo que eso significa», y detalló que «cada habitante se queda su retrato, al organismo local se le dejan todos esos retratos para que permanezcan en la comunidad y, al mismo tiempo, los añadimos a nuestro archivo. Creamos patrimonio inmaterial y memoria para el futuro».

El mallorquín añadió que «por otro lado, Retrato Nómada (sin más), consiste en realizar la actividad retratando a quien desee, por una pequeña donación mínima, y siempre es por invitación de una asociación, un festival, etc.». Pericás concluyó que «la idea es acercar la fotografía a la gente, compartir la experiencia fotográfica y nuestra vida nómada».