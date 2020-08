'White Lines' no tendrá segunda temporada

No habrá más 'líneas blancas' sobre la mesa en Netflix. El gigante del streaming ha cancelado 'White Lines', la serie creada por Álex Pina ('La casa de papel') y rodada en Mallorca el pasado verano de 2019. Así lo anunció uno de sus protagonistas, Daniel Mays, en sus redes sociales.

La decisión de Netflix de no dar continuidad a esta historia sobre los excesos en Eivissa, con el crimen y el narcotráfico como telón de fondo, ha sorprendido a su gran base de fans, que no entienden es posible que no la renoven para una segunda temporada a pesar de situarse entre lo más visto de la plataforma durante su estreno en plena pandemia (fue Top 1 en más de 40 países, entre ellos España y Estados Unidos).

Mays no es el único actor que lamentó la cancelación de la serie en sus redes sociales, también Marta Milans (que encarna a una de las protagonistas, Kika Calafat) tuvo unas palabras despedidas para su personaje.

Además, tal y como publicó este diario, a principios de este 2020 el equipo técnico de la serie estuvo buscando nuevas localizaciones en la Isla, puesto que Netflix tenía un plan de tres temporadas para 'White Lines'.