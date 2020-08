La cancelación de estrenos inquieta al sector del cine en plena «recuperación»

A falta de dos ilustres inquilinos de Palma como son la Sala Augusta y el Rívoli, el resto de los cines de Ciutat ya llevan semanas con sus puertas abiertas. Ocimax, Artesiete, Cinesa y CineCiutat se han adaptado a la nueva normalidad con medidas de seguridad y menos estrenos, que llegan de forma más escalonada, pero el balance está siendo positivo en líneas generales. Una situación que, sin embargo, puede cambiar con las últimas noticias como el estreno de Mulan, que se verá en streaming en Disney+ finalmente, y que generan inquietud en un sector que emitió un comunicado a través de la Federación de Cines de España (FECE) donde anunció que se había «engañado al público» con la decisión de Disney.

En las salas de Palma, por su parte, las impresiones son dispares. Desde Aficine, Juan Salas expresa su sorpresa por el «mazazo» de Mulan, ya que al ser verano «el cine familiar funciona y no entendemos la posición de Disney». Los datos de Ocimax, las únicas salas de la ciudad que Aficine tiene abiertas, no han hecho más que mejorar, como explica Salas, quien detalla: «En la primera semana de reapertura tuvimos 2.300 espectadores, y en la más reciente entre 7.500 y 8.000». Una mejoría motivada por el estreno de Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, quien «ha apostado por los cines y le ha salido bien». Por ello, están «animados pero apenados» por la decisión de Disney con Mulan, que puede generar un impacto negativo en una evolución por lo demás ascendente.

Fuerte demanda

El comunicado de FECE hace mención directa a la película de Segura, para quienes su éxito demuestra «una fuerte demanda del público por ver contenido en pantalla grande» y pone de manifiesto que «se obliga a esperar hasta que el sector salga de la crisis en los EEUU», lo que puede ser «demasiado tarde» para el sector europeo.

A su vez, Salas no cree que la decisión de Disney pueda generar un precedente porque «vivimos en una situación atípica y las decisiones son a veces acertadas y a veces no». En realidad se muestra más desconcertado ante los «pasos atrás» que se están dando en la situación epidemiológica que por un verano que puede resultar más beneficioso de lo esperado.

En CineCiutat, por otro lado, se muestran ajenos a la polémica al tener «un público distinto». Javier Pachón, su presidente, detalla que son el único cine «no de centro comercial» que se ha atrevido a abrir, y los resultados están siendo positivos. En parte gracias a «haber contado con el Atlàntida». También el ciclo de cine al aire libre Cinema Rodat está siendo un éxito, pero advierte: «Aunque hay ganas de cine por parte del público no basta con eso, tiene que haber trabajo en la industria y apoyo institucional».

En cuanto a las aperturas de las salas Augusta y Rívoli, que tienden a tener un público más específico, desde Aficine no consideran que en la situación actual puedan mantener un nivel de estrenos y espectadores aceptable, no obstante, futuras novedades como la esperada nueva cinta de Christopher Nolan, Tenet, junto a más títulos que aguardan a salir, podrían hacer que el mes de septiembre se replanteen esa situación y Palma recupere dos de sus espacios cinematográficos más emblemáticos.