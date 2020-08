Música y una ficción para la televisión, nuevos retos del cineasta Toni Bestard

Suasi i Els Electrodomèstics, grupo liderado por Pep Suasi –exlíder de Fora des Sembrat–, es la banda con la que el cineasta Toni Bestard (Bunyola, 1973) se estrena en el mundo de los videoclips. En concreto, Bestard dirigirá el cortometraje para la canción Que triomfi sempre l’amor, del disco que el conjunto lanzará el próximo 4 de septiembre –y cuyo resultado podrá verse ese mismo día– titulado Que triomfi l’amor (RGB, 2020). La grabación tendrá lugar este lunes y martes en el párking de los cines Ocimax y estará protagonizada por las actrices Julia Castaño –con la que Bestard trabajo en su corto Talia– y Elia Juan Marín, que ha resultado elegida en un cásting.

Fue Suasi quien le propuso a Bestard que se encargara del videoclip del que será su segundo sencillo, tras lanzar en junio el primero, A la llum de la lluna, con la colaboración del artista multidisciplinar Diego Ingold. «Hace unos meses que Pep Suasi me lo propuso, pero llegó el confinamiento y no podía desarrollarlo en casa, así que tuvimos que esperar un poco», apunta el realizador del documental I Am Your Father.

Energía

«Pep, a quien conozco desde hace varios años, me explicó el proyecto de su nuevo disco y me hizo mucha ilusión, pues comparto la pasión por la música y necesitamos ayudarnos unos a otros y tenía ganas de hacer algo diferente», justifica. «Las canciones del álbum son fantásticas, Pep desprende una energía muy positiva y de buen rollo. Por mi parte, quiero darle una visión cinematográfica a la canción y alejarme de los estereotipos de este tipo de formatos. A su vez, seguirá en la línea de mis películas y cortometrajes, que al final es lo que es un videoclip, de cuidar mucho la forma y el empaquetado final», detalla Bestard, quien asimismo avanza que el próximo 25 de septiembre se estrenará su última cinta, Pullman, en la Augusta.

En el terreno musical, además, Bestard (piano) formará un trío junto a la actriz Aina Zuazaga (voz) y Gonzalo Nadal (guitarra) e interpretarán versiones en acústico de canciones de películas. «Serán temas de filmes de Tarantino, como Stuck In The Middle With You (Reservoir Dogs), Flashdance o Rocky, pero pasados por la batidora del jazz y acústico, mantendrán la esencia, pero serán nuevas. Serán canciones que, o bien se hicieron famosas por aparecer en filmes o que ya eran conocidas antes de ser incluidas en las películas», puntualiza. Bestard insiste en que será algo «discreto», para «pasarlo bien y disfrutar haciendo música» y afirma que «soy cineasta y un intruso en la música». En este sentido, confiesa que «hace años, pensaba que me dedicaría a la música, pero me di cuenta de que lo mío en realidad era el cine. Sin embargo, no he dejado de aprender, mi hija ya tiene 14 años y ahora tengo más tiempo y la mente más liberada para probar».

Novedades

Por otra parte, Bestard avanza que tiene en marcha varios proyectos, «uno a escala nacional y otro, internacional» y, además, está preparando lo que será su primera producción para televisión. Se trata de una miniserie de dos capítulos en clave de thriller, coproducida por el CEF –centro donde es profesor– e IB3.

«Creo que hay que ajustarse a los nuevos tiempos y se están haciendo muchas series y miniseries de gran calidad que sobrepasan en muchas ocasiones al cine. Esto será como una carta de presentación, como decir ‘yo también puedo hacer televisión’», agrega.