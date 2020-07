Nooteboom, Coetzee, Wilson-Lee y Pierre Ducrozet, en las Converses de Formentor

Las Converses Literàries de Formentor se llevarán a cabo, junto al mar, del 18 al 20 de septiembre. El programa completo de las jornadas se dio a conocer el lunes, en una edición que contará, como principales protagonistas, con Cees Nooteboom, galardonado con el Premio Formentor 2020, y J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003.

Otros destacados literatos que llegarán a Mallorca son Edward Wilson-Lee, autor de El memorial de los libros naufragados y Shakespeare in Swahiland; Pierre Ducrozet, representante de la nueva narrativa francesa, que publicará en agosto su quinta novela, titulada Le grand vertige; y la etíope Maaza Mengiste, autora de Beneath the Lion’s Gaze, novela seleccionada por el diario The Guardian como uno de los diez mejores libros africanos contemporáneos.

Estarán en Formentor el catedrático de literatura española Alexis Grohmann, de Tesalónica; el poeta, traductor, ensayista, periodista y editor mexicano David Huerta, ganador del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019; el filósofo calabrés Giacomo Marramao y la escritora y traductora milanesa Ginevra Bompiani. Repetirán, en condición de miembros del jurado del Premio Formentor, galardón que celebrará su décima edición, el bonaerense Alberto Manguel, reputado divulgador de la historia de la cultura y de la literatura, la periodista norteamericana Judith Thurman; el académico José Enrique Ruiz-Domènec y el editor y periodista mallorquín Basilio Baltasar.

En el marco de las Converses, se celebrará el Encuentro de Editores Independientes, representado por los responsables de Alpha Decay, Ático de Libros, Turner, la Periférica, KRK Ediciones, Siruela, Blackie Books, Cabaret Voltaire, Sloper, Nórdica, Ed Libros, Asteroide, Anagrama, Impedimenta, Angle, Wunderkammer, Elba, Arpa y Sexto Piso, entre otras editoriales.

Entre los periodistas, figurarán Antón Castro, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2013; Elena Hevia, Xavi Ayén, Llàtzer Moix, Mamen Asencio y Berna González Harbour. Otra ponente será Irene Vallejo, autora del ensayo literario El infinito en un junco, que ha recibido el premio ‘El Ojo Crítico’ de narrativa y ha sido vendido para su traducción a una treintena de países.

La actriz y poeta Agnès Llobet moderará una de las mesas redondas. Otros mallorquines que participarán en las mesas redondas son Rosa Moncayo y Román Piña Valls. El lema que engloba la celebración de las próximas Converses Literàries es «Bagaudas, goliardos y estilistas. Acróbatas del mundo antiguo y moderno».

Durante las jornadas, se proyectará el documental Here and now, dedicado a la complicidad entre los novelistas Coetzee y Paul Auster.