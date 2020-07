Carme Riera, Ainhoa Arteta, Ida Vitale y Marta Sanz, en el filme ‘Formentor, el mar de las palabras’

El reconocido director de cine documental José Luis López-Linares (Madrid 1950), ganador de tres premios Goya y nominado a los premios Emmy, estrenará su nueva película, Formentor, el mar de las palabras, el próximo 1 de agosto en el Museu de Mallorca, dentro de la programación del Atlàntida Film Festival –que se celebra en diferentes espacios de Palma del 27 de julio al 2 de agosto–. Ese mismo día, antes de la proyección, el cineasta protagonizará un encuentro con la escritora y académica de la RAE Carme Riera, quien en 2009 publicó sobre el hotel Formentor, la Utopía posible, moderado por la documentalista Lucía Garau. La cinta estará disponible en la plataforma de streaming Filmin durante todo el próximo mes de agosto.

Esa fecha será el estreno mundial del nuevo proyecto de López-Linares sobre el emblemático hotel ubicado en Pollença y los importantes personajes del siglo XX que se encontraron en este hotel fundado hace 90 años por el poeta argentino Adan Diehl, como Audrey Hepburn, Charles Chaplin, Dalai Lama, Winston Churchill, Grace Kelly, Camilo José Cela, Carlos Barral, Robert Graves o Mario Vargas Llosa. También en sus jardines han dado conciertos artistas como los pianistas Lang Lang, María Jao Pires y Daniel Barenboim, las sopranos Ainhoa Arteta y Anna Netrebko, o los directores de orquesta Gustavo Dudamel y Zubin Mehta.

En Formentor, el mar de las palabras López-Linares relata la relación del hotel con la cultura a través del testimonio en primera persona de reconocidos artistas nacionales e internacionales, como los citados escritores y músicos, además de William Graves –hijo del autor de Yo, Claudio–, Toni Dionís –pintor e hijo de Dionís Bennàssar–, las escritoras Sara Mesa, Annie Ernaux y Marta Sanz, el historiador Pere Sales, el editor Jorge Herralde, el autor José Carlos Llop, la ganadora del Premio Cervantes Ida Vitale y Sean Hepburn Ferrer –hijo de la protagonista de Desayuno con diamantes–, entre los cerca de 50 nombres protagonistas de la cinta.

«Cuando Juan Gordon me propuso hacer este documental, tuve que reconocer que no había estado nunca en Mallorca, aunque sí tenía referencias, sobre todo literarias, del hotel. Después supe de la existencia de Adam Diehl, de Costa i Llobera, de las conversaciones literarias y de toda la historia de ese luegar. Y enseguida me sedujo», reconoce el director de Goya. Le sommeil de la raison y Asaltar los cielos en una nota de prensa difundida por Morena Films, que firma la producción ejecutiva del filme junto a Barceló Hotel Group.