‘Apocalipsis Island’, la icónica saga de zombis mallorquina, cumple diez años

Un virus, confinamiento y una pandemia. No, no hablamos de la actualidad, sino de Apocalipsis Island, la novela sobre zombis ambientada en Mallorca y publicada por Dolmen que fue un éxito rotundo e inesperado que dio paso a una saga de ocho historias diferentes que, a pesar de su temática (o debido a ella), están tan vivas como siempre en el décimo aniversario de la publicación de la primera, escrita por Vicente García que ahora prepara una reedición integral conmemorativa.

«Me está llevando más tiempo corregirla que escribirla», confiesa García mientras explica que «pensaba que me llevaría quince días y ya llevo tres meses con la reedición». El motivo es el mimo que le tiene a su saga, que se ha convertido en el buque insignia de Dolmen, la editorial mallorquina que cuenta ya con 75 libros de esta temática. Para él, «era imposible prever que funcionaría tan bien y no me lo esperaba nunca a nivel balear» y lo explica porque «dio en el momento justo».

Ahora, con las correcciones «lo estoy desmontando y parece casi otro libro», y se muestra sorprendido porque el tópico de que «la realidad supera a la ficción es cierto», ya que está pudiendo incorporar términos como «confinamiento» que en su momento no se utilizaban. «A mí, de hecho, me parecía impensable la idea de que la gente estuviera confinada en casa» como pasa en la novela, «y al final ha pasado».

El éxito de la saga ha sido tal que «hay gente que ha venido a Mallorca a hacer el tour del protagonista» y se muestra encantado por que haya «a quien le importe tanto la novela». Y sobre una posible continuación tiene claro que «me quedó tan cerrado que estoy a otras cosas», aunque está abierto a «que alguien cuente lo ocurrido en otras partes del mundo, como Argentina o acabar el spin off hecho en Palma llamado Orígenes».

Nuevos proyectos

Este será, de hecho, el primer año en el que García no publique nada en mucho tiempo porque ahora mismo se encuentra inmerso en otros proyectos, como «una historia ambientada en época medieval» para la cual necesita documentarse, «lo que lleva mucho tiempo», y con la que está descubriendo que es «más difícil escribir sobre fantasía que el mundo real, porque tienes que crear las reglas y en el mundo real ya existen».

La reedición de Apocalipsis Island, pues, verá la luz el año próximo con una versión integral de toda la saga principal en un tomo y avisa: «Será un ‘tocho’ en tapa dura», pero reunirá todo el cariño y cuidado que ya engatusó a tantos fans que seguro, y nunca mejor dicho, se mueren por hacerse con ella.