Los cines de Mallorca encaran la ‘nueva normalidad’

Con la entrada de Baleares y el resto de España en la fase 2, el pasado 11 de mayo, el Gobierno permitía la apertura de salas de cine, pero con un aforo de tan solo el 30 por ciento; por eso, la mayoría de estos espacios decidieron retrasar su reapertura. Ahora, en plena fase 3 de desescalada a una ‘nueva normalidad’, y con la posibilidad de alzar la barrera con un 50 por ciento del aforo, las salas de Mallorca y del resto de Islas preparan ya su regreso. Así, el Grupo Aficine, Cinesa y Artesiete encaran ya su entrada en la era postcovid-19, que prevén entre los días 24 de junio y 8 de julio, coincidiendo con la llega de estrenos a las carteleras.

En el caso de Grupo Aficine, la intención de esa empresa que aglutina salas como Ocimax, Augusta, Rívoli o Manacor, entre otros, es reabrir el miércoles 24 de junio, dos días antes de la llegada de los nuevos estrenos a los cines, aunque es una fecha que no está cerrada al cien por cien. Esa misma semana tienen en mente volver a la normalidad las salas Cinesa, ubicadas en el Mallorca Fashion Outlet (antes conocido como Festival Park), mientras que Artesiete, ubicado en FAN Mallorca, hará lo propio una semana más tarde, la del 8 de julio.

Desde todas estas empresas están trabajando en todas y cada una de las medidas de seguridad, ya que «se trata de un espacio cerrado y todo tiene que estar controlado al cien por cien», cuentan desde el departamento de comunicación de este último establecimiento. El uso de las mascarillas y la distancia social marcarán el protocolo a seguir.

La fecha de reapertura de los cines, no solo en Mallorca, sino en toda España –hasta ahora, tan solo han abierto una decena de salas–, estaba condicionada por la vuelta de los estrenos, una esperada noticia que ayer se confirmó.

Así, Universal Pictures, entre otros estudios, confirmó este miércoles su calendario de estrenos para el verano, que arrancará el 26 de junio con Personal Assistant, una comedia con Dakota Johnson e incluirá lo nuevo de Daniel Calparsoro, Kevin Costner, Jordan Peele y el sello de terror Blumhouse. Así, Personal Assistant será el primer estreno de un estudio de Hollywood en España después de más de tres meses con las salas de cine cerradas por el coronavirus, una historia en la que la protagonista de Cincuenta sombras de Grey da vida a una eficiente y siempre estresada asistente de una gran estrella de la música.

Le seguirá, el 31 de julio, La caza, una nueva y aterradora pesadilla de Blumhouse Productions protagonizada por Betty Gilpin (Glow) y Hilary Swank, y que gira en torno a un grupo de elegidos que a raíz de una teoría conspirativa nacida en la internet profunda se reúne para divertirse cazando a seres humanos.

Goya

El 28 de agosto será el turno de su apuesta española para el verano, Hasta el cielo, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Miguel Herrán, ganador del Goya a mejor actor revelación en 2016. Ya el 11 de septiembre llegará Let him go, en la que Kevin Costner da vida a un sheriff retirado que tras la pérdida de su hijo y junto a su mujer Margaret (Diane Lane) abandona su rancho en Montana para recuperar a su nieto, atrapado por una peligrosa familia en Dakota.

Por último, Candyman, producida por el oscarizado Jordan Peele, se estrenará el 25 de septiembre, una nueva visión de una de las leyendas urbanas más estremecedoras de todos los tiempos y que dirige Nia DaCosta.