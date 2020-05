Visto bueno a que películas estrenadas en ‘streaming’ puedan optar a los Goya

La Academia Cinematográfica de Hollywood anunciaba a finales de abril una modificación en las normas de los Oscar, según la cual admitirá, de forma excepcional, la candidatura de películas que no hayan sido proyectadas en los cines. Esta medida, provocada por la actual crisis sanitaria, se aplicará en la 35 edición de los Premios Goya, según anunció la Academia del Cine. De este modo se flexibiliza el acceso de las películas a concurso, permitiendo que títulos que han sido estrenados online puedan optar a los galardones más prestigiosos del cine español.

La institución que preside Mariano Barroso ya dejó claro que esta medida es de carácter eventual y solo afectará a la presente edición. No obstante, dicha modificación podría precipitar a los Goya a la última cinta del realizador mallorquín Toni Bestard, Pullman, una de esas historias que destila sinceridad y tanto gustan a la Academia, estrenada en la plataforma Filmin el pasado 24 de abril. Con todo, el cineasta advierte que «tenemos pensado estrenarla en cine y llevarla a un par de festivales». En cuanto a su teórico recorrido en los Goya, «aún es pronto para saberlo, prefiero no pensarlo porque me pongo nervioso».

Ya hace tiempo que la industria cinematográfica libra una batalla contra las plataformas digitales, que ganan terreno a pasos agigantados. Bestard se posiciona a favor de la medida puesta en marcha por la Academia, aunque matiza su carácter «puntual», ya que «para que una película sea rentable tenemos que volver a las salas, a día de hoy es difícil obtener beneficios en las plataformas». No obstante, augura un futuro de «convivencia» entre ambos formatos.

En este mismo punto, la directora y guionista Victòria Morell coincide con su homólogo. «Entiendo que la Academia ha de adaptarse a la situación que vivimos en estos momentos, pero tiene que ser una medida totalmente excepcional, que no sirva de precedente», subraya. La joven cineasta defiende el ‘método tradicional’: «Las ayudas para la distribución democratizan que todas las películas puedan estrenarse en salas de cine, requisito indispensable para presentarse a los Goya. Las plataformas, en cambio, al ser privadas limitan el acceso y se rigen por los contenidos que interesan en el momento, dificultando los intereses del público minoritario».

Guerra

El ganador del Goya Agustí Villaronga difiere de sus colegas, en su opinión la guerra entre cines y plataformas digitales tuvo su epicentro hace años en el Festival de Cannes. «Se generó una fuerte discusión sobre si había que premiar a películas exhibidas en plataformas. Particularmente no estoy en contra». En opinión del autor de Pa Negre, quien se muestra favorable a la medida adoptada por la Academia del Cine, «hace tiempo que las pantallas de cine tienen menos asistencia, las plataformas han ganado terreno y hay que convivir con esa circunstancia».

En esa misma línea se expresa Marga Melià, la cineasta palmesana considera que «las costumbres de la gente están cambiando, y las formas de ver y producir cine también. Creo que las plataformas son un medio viable para exhibir, junto con el cine. No hay que darle la espalda a ningún formato». No obstante, defiende la experiencia de ir al cine como algo «mágico», incomparable con las sensaciones que pueden vivirse «al ver una película en casa».