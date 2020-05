Silvia Prió, fotógrafa: «Solo ir a PhotoEspaña ya es un éxito, muchos proyectos se quedan en casa»

Silvia Prió, profesora del centro de estudios superiores ESDIB (Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears) y residente en Palma, ha sido seleccionada por el festival internacional de fotografía PhotoEspaña, un certamen creado en el año 1998 con vocación social y que se ha convertido en un referente fuera de nuestras fronteras gracias al trabajo y la implicación de especialistas y agentes del ámbito artístico, cultural y político. La obra Brujas gitanas de la docente y fotógrafa natural de Catalunya competirá en la categoría de Descubrimientos.

Aunque no es la primera vez que la artista resulta seleccionada para PhotoEspaña, la noticia no la dejó indiferente en esta ocasión. «Me alegró mucho, es bueno sentirse valorada», expresa la autora de Brujas gitanas, proyecto que defenderá en Madrid el próximo otoño, donde podrá reunirse «con editores y gente del mundillo, algo que para mí supone poder formalizar en un fotolibro mi trabajo». No en vano, PhotoEspaña es uno de los grandes escaparates para los creadores nacionales, ya que proyecta su mirada a un horizonte internacional.

La fotógrafa, que está licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, posee una Mención de Honor en el Grado Superior de Fotografía Artística y cuenta con una diplomatura de Cine Documental por la UIB, considera que «solo ir a Photoespaña ya es un mérito, piensa que hay muchos proyectos que no salen de casa. Así que estar allí, donde se cita toda la gente que está en la pole position de los círculos artísticos, es ideal para dar a conocer mi trabajo». La finalista al Premi Ciutat de Palma 2019 espera llamar la atención de alguna «editorial potente, de ese modo mi trabajo tendría un mayor recorrido».

Documental

Con una trayectoria angular, Prió centra su obra en la vídeo creación, el cine documental y la fotografía, disciplina en la que destaca por su visión renovadora, que cuestiona el significado de las fronteras físicas y psíquicas. Con la que ha llamado la atención en este certamen que se desarrollará el próximo octubre en Madrid, «inicialmente estaba programado para junio pero con todo lo que está pasando decidieron posponerlo».

A la hora de dar forma a este proyecto seleccionado ahora por el festival PhotoEspaña, la artista ha contado con la ayuda del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), que depende del Govern.