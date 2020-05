El corto ‘Mallorca’ sería «del año 36 o posterior», según una nueva hipótesis

La cineasta Rosario Pi seguiría siendo la primera mujer en dirigir una película sonora en España, en concreto El gato montés de 1935, y no Maria Forteza, tal y como afirmaron desde la Filmoteca Española a principios de esta semana tras el hallazgo del cortometraje Mallorca oculta en sus instalaciones, que lo datan, en principio, entre los años 1933 y 1934. Así se desprende de una tesis en la que la investigadora Magdalena Rubí está trabajando desde hace varios años, y que ahora recoge nuevos datos a partir de un descubrimiento: la inscripción ‘Arriba España’ que se puede leer en uno de los fotogramas de Mallorca bajo las leonas del Passeig del Born. Por tanto, «tiene que ser del año 1936 o posterior», afirma la experta.

Según detalla Rubí, cuando este pasado lunes salió a la luz el cortometraje Mallorca «había algunas imágenes que no me cuadraban demasiado, tampoco las posibles fechas de la grabación que ofrece la Filmoteca Española, entre los años 1932 y 1934». De hecho, fue ayer por la mañana cuando la investigadora mallorquina dio con esas imágenes, aunque avisa de que «todavía queda muchísimo por investigar, este hallazgo, el del cortometraje Mallorca, aportará datos muy valiosos que todavía no conocemos, es muy complicado porque no hay nada de información al respecto, o al menos muy poca».

Imágenes

En este sentido, Magdalena Rubí cuenta que «cuando vi esas imágenes del Born vi que bajo las leonas había algo escrito, una inscripción, pero por la calidad del cortometraje no se podía leer. Por eso, empecé a buscar imágenes del Passeig del Born de aquellos y por fin pude leer lo que estaba inscrito bajo las leonas: ‘Arriba España’».

En base a esta nueva aportación de Rubí, «la disposición de las letras parece coincidir con esas imágenes posteriores del Passeig. Esto situaría el cortometraje, en principio, en el 36 o posterior, pero aún trabajamos sobre hipótesis». Por eso, la investigadora intenta «ser cauta con mi trabajo, yo lo situaría después del 36, lo cual, en principio, desmontaría la hipótesis de la Filmoteca y, por tanto, Maria Forteza no sería la primera mujer en haber dirigido una película sonora en España, seguiría siendo la cinta de Rosario Pi, El gato montés, que sí está muy bien documentado».

Pese a esta nueva aportación que ofrece Magdalena Rubí, esta investigadora valora y celebra el hallazgo del cortometraje Mallorca y, sobre todo, que fuera una película sobre la Isla y que estuviera «dirigida por una mujer, y eso es importantísimo».

El nieto insiste en que se filmó antes del año 1936

«Es imposible que el cortometraje Mallorca [dirigido por su abuela, Maria Forteza, y producido por su abuelo, Ramón Úbeda] se rodara en el año 1936 o posteriormente», afirma Miguel Ángel Lozano, cuya versión familiar contradice los hechos a los que apunta Magdalena Rubí en la hipótesis que data la película en el 36 o en años venideros.

«El alzamiento cogió a mis abuelos en Barcelona, y mi abuelo jamás regresó a la Isla; emigró, primero a Lisboa, y luego a América, y mi abuela sí volvió, pero en el año 1950, por lo que es imposible que Mallorca se rodara después, la película tiene que ser de principios de los años 30». De hecho, Lozano cuenta que «el ‘Arriba España’ se lo apropió Franco, pero era una expresión que ya se usaba en los años de Primo de Rivera».